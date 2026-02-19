Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
Петер Сійярто заявив, що Угорщина «буде захищатися» через енергетичний конфлікт
фото з відкритих джерел

Петер Сійярто заявив про можливі контрзаходи та звинуватив Київ у блокуванні постачання через трубопровід «Дружба»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може вдатися до спільних із союзниками контрзаходів, якщо Україна не відновить транспортування нафти трубопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у політика у Facebook.

У своїй заяві угорський дипломат вкотре поклав відповідальність за проблеми з енергопостачанням на українську сторону та звинуватив Київ у політичному тиску на Будапешт і Братиславу. Сійярто стверджує, що, на його думку, жодних технічних причин для зупинки постачання немає, а рішення нібито має виключно політичний характер.

«Немає жодних технічних, інженерних чи фізичних причин, через які не було відновлено постачання нафти трубопроводом «Дружба». Причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензину 1000 форинтів, тим самим допомагаючи партії «Тиса», але ми не дурні!», – написав він.

Глава угорського МЗС заявив, що його країна разом із партнерами готова реагувати на ситуацію. Він підкреслив, що влада Угорщини має намір гарантувати стабільність поставок енергоносіїв на внутрішній ринок. «Якщо українці продовжать заважати нам, ми готові вжити подальших спільних контрзаходів», – додав він.

За словами Сійярто, постачання нафти та палива в Угорщину і Словаччину, за оцінкою уряду, буде забезпечене попри нинішню ситуацію. Публікацію він супроводив спільною фотографією зі словацьким міністром закордонних справ Юраєм Бланаром, що може свідчити про координацію позицій двох країн.

Заява угорського міністра пролунала на тлі напружених дискусій між Києвом і Будапештом щодо енергетичних питань та транзиту російських ресурсів. Останніми місяцями тема трубопроводу «Дружба» неодноразово ставала предметом політичних суперечок, а угорська сторона регулярно звинувачувала Україну у створенні перешкод для енергетичної співпраці.

До слова, Будапешт розглядає можливість припинення експорту електроенергії та природного газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу «Дружба». Уряд Віктора Орбана перейшов до відкритого шантажу України на тлі зупинки транзиту російської нафти. Після припинення експорту дизельного пального, Будапешт натякнув на можливість перекриття ключових потоків газу та електроенергії.

Читайте також:

Теги: Угорщина Україна нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дослідження показало, що розколює українців найбільше
Дослідження показало, що розколює українців найбільше
Сьогодні, 18:31
Нафтопровід Adria став центром енергетичної суперечки в ЄС
Хорватія відмовилася транспортувати російську нафту для Угорщини та Словаччини
16 лютого, 17:35
Акторка зазначила, що чоловік її двоюрідної сестри від 2014 року служив розвідником
Голлівудська акторка повідомила про загибель брата на війні в Україні
15 лютого, 17:32
Зеленський подякував за чеську ініціативу з постачання Україні боєприпасів та її продовження
Зеленський обговорив із президентом Чехії військову підтримку України
14 лютого, 20:11
У Білому домі зважили силовий сценарій проти іранського нафтового експорту
Білий дім обговорив можливість захоплення танкерів з іранською нафтою
11 лютого, 11:05
СБУ вкотре показала, чим відрізняються західні санкції від українських і який прогрес в українських засобах ураження
Нові удари СБУ по місцях виготовлення російських ракет дають Україні козирі у переговорах
9 лютого, 16:06
Роботизовані системи допомагають Україні у війні проти РФ
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
9 лютого, 11:30
Для Росії присутність західних миротворців на сході України буде неприйнятним
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
31 сiчня, 18:50
В Україну знову суне сильне похолодання після короткої відлиги
Морози повертаються: після потепління Україну чекає нова хвиля холоду
28 сiчня, 16:06

Політика

Путін розкритикував США за блокаду Куби
Путін розкритикував США за блокаду Куби
Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори
Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори
Президент Литви заявив, що прагне нормальних відносин з Китаєм
Президент Литви заявив, що прагне нормальних відносин з Китаєм
Трамп заявив, що світові лідери мають дякувати за свою популярністю саме йому
Трамп заявив, що світові лідери мають дякувати за свою популярністю саме йому
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua