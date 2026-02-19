Глава МЗС Угорщини звинуватив Україну у «політичному шантажі» через нафту

Петер Сійярто заявив про можливі контрзаходи та звинуватив Київ у блокуванні постачання через трубопровід «Дружба»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт може вдатися до спільних із союзниками контрзаходів, якщо Україна не відновить транспортування нафти трубопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у політика у Facebook.

У своїй заяві угорський дипломат вкотре поклав відповідальність за проблеми з енергопостачанням на українську сторону та звинуватив Київ у політичному тиску на Будапешт і Братиславу. Сійярто стверджує, що, на його думку, жодних технічних причин для зупинки постачання немає, а рішення нібито має виключно політичний характер.

«Немає жодних технічних, інженерних чи фізичних причин, через які не було відновлено постачання нафти трубопроводом «Дружба». Причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензину 1000 форинтів, тим самим допомагаючи партії «Тиса», але ми не дурні!», – написав він.

Глава угорського МЗС заявив, що його країна разом із партнерами готова реагувати на ситуацію. Він підкреслив, що влада Угорщини має намір гарантувати стабільність поставок енергоносіїв на внутрішній ринок. «Якщо українці продовжать заважати нам, ми готові вжити подальших спільних контрзаходів», – додав він.

За словами Сійярто, постачання нафти та палива в Угорщину і Словаччину, за оцінкою уряду, буде забезпечене попри нинішню ситуацію. Публікацію він супроводив спільною фотографією зі словацьким міністром закордонних справ Юраєм Бланаром, що може свідчити про координацію позицій двох країн.

Заява угорського міністра пролунала на тлі напружених дискусій між Києвом і Будапештом щодо енергетичних питань та транзиту російських ресурсів. Останніми місяцями тема трубопроводу «Дружба» неодноразово ставала предметом політичних суперечок, а угорська сторона регулярно звинувачувала Україну у створенні перешкод для енергетичної співпраці.

До слова, Будапешт розглядає можливість припинення експорту електроенергії та природного газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу «Дружба». Уряд Віктора Орбана перейшов до відкритого шантажу України на тлі зупинки транзиту російської нафти. Після припинення експорту дизельного пального, Будапешт натякнув на можливість перекриття ключових потоків газу та електроенергії.