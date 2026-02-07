Питання територій. Зеленський розказав, чим закінчився черговий раунд переговорів в Абу-Дабі

Зеленський: «Стоїмо, де стоїмо» – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд»

Президент: «Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу»

Під час чергового раунду переговорів в Абу-Дабі Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу, а американська сторона знову порушувала питання щодо вільної економічної зони. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Складні питання залишились складними. Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. «Стоїмо, де стоїмо» – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд», – наголосив глава держави.

Американська сторона знову порушувала питання щодо вільної економічної зони. Відповідно, сторони обговорювали питання вільної економічної зони.

«Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція – «стоїмо, де стоїмо». Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали», – додав Зеленський.

За його словами, у звʼязку з імовірними ризиками, українська делегація повідомила позицію президента України, що якщо будуть ті чи інші двосторонні домовленості Росії та США, то пункти, які будуть повʼязані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і не варто їх обговорювати без України. Україна буде демонструвати свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків.

Нагадаємо, 5 лютого завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу.