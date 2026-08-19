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Математика буде на НМТ чи ні? Міністр озвучив позицію

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Математика буде на НМТ чи ні? Міністр озвучив позицію
Міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час освітньої конференції «Серпнева-2026»
фото: скриншот із відео на YouTube-каналі МОН України

Формат тестування можуть змінити, зокрема розглядають можливість перескладання

Математика має залишатися обов’язковою частиною національного мультипредметного тесту (НМТ). Таку позицію висловив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час всеукраїнської освітньої конференції «Серпнева-2026 – Освіта справа кожного». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію заходу на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. 

За словами Бутенка, суспільна дискусія щодо математики в НМТ є важливою, однак сам предмет, на його думку, має залишитися серед обов’язкових.

«Це надзвичайно важливе запитання. Ви бачите, воно збурило суспільство, по ньому йде дискусія. Особисто моє переконання, що математика повинна залишатися частиною єдиного тесту. Можемо дискутувати про її обсяг у формуванні єдиної оцінки. Ми можемо дискутувати про складність завдань, про верифікацію цих завдань. Але мені наразі здається, що це є невід'ємною частиною національного мультипредметного тесту», – сказав Бутенко.

Він також зазначив, що отримав завдання від президента про перегляд форми НМТ, про її більшу гнучкість, і про те, щоб зменшити стрес для дітей, передбачити можливість перездачі.

«Тому ми будемо дуже щільно працювати з колегами, щоб знайти варіанти, щоб виконати і доручення президента, і зробити НМТ ефективним і менш стресовим для наших здобувачів», – зазначив міністр.

Серед можливих змін розглядають і можливість повторного складання НМТ.

Раніше «Главком» писав, в червні 2026 року група з 50 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну формату НМТ-2027 на період дії воєнного стану.

Ініціатори пропонують скоротити кількість обов’язкових предметів із трьох до двох. За запропонованою формулою вступники складатимуть українську мову та історію України, а третій предмет обиратимуть самостійно. Математику пропонують вилучити з переліку обов’язкових, але залишити можливість складати її для вступу, зокрема на технічні та інженерні спеціальності.

Нині НМТ має формат «3+1»: обов’язковими є українська мова, математика та історія України, а четвертий предмет вступник обирає самостійно.

Серед аргументів автори законопроєкту називали відтік молоді за кордон, освітні втрати через війну та ризики, пов’язані з тривалим тестуванням під час повітряних тривог. Депутатка Юлія Гришина також наголошувала, що для підвищення мотивації до вивчення математики варто використовувати вступні коефіцієнти, збільшувати держзамовлення та стипендії на технічних спеціальностях і розширювати можливості для стажування студентів.

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Теги: НМТ освіта МОН

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