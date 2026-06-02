Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ
Депутати пояснюють ініціативу трьома причинами
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Юлія Гришина: математика залишається, але лише для вступу на технічні та інженерні спеціальності

Група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроект № 15254-1 від 2 червня 2026 року – про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки Юлії Гришиної у Facebook.

Що пропонують нардепи

Законопроект підписали 50 депутатів Верховної Ради. За новою формулою для НМТ-2027, яка діятиме на період воєнного стану, абітурієнти складатимуть два обов'язкові предмети – українську мову та історію України – і ще один предмет на власний вибір. Математика з переліку обов'язкових вилучається, але залишається доступною для вступу на технічні та інженерні спеціальності.

Чинна формула НМТ «3+1» передбачає три обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України – плюс один предмет на вибір.

Чому ініціатори вважають зміни необхідними

Гришина пояснює ініціативу трьома причинами. Перша – відтік молоді: за її словами, вступ до українських університетів виглядає для родин абітурієнтів менш реалістичним, ніж виїзд за кордон. Друга – навчальні втрати через війну: депутатка посилається на опитування Rakuten Viber та edtech-компанії EdEra, за яким 91% учителів фіксують погіршення результатів учнів, 69% пов'язують це зі стресом, 54% – із хронічним онлайн-навчанням. При цьому МОН так і не затвердило концепцію «надолуження освітніх втрат» і не реформувало педагогічну освіту. Третя – безпека: чотири предмети в один день і чотири години тестування поспіль у разі тривоги перетворюються на реальний ризик зірваного іспиту в укритті.

Щодо математики Гришина наполягає: проблему низьких результатів вирішує не обов'язковість іспиту, а мотивація. Вона пропонує збільшувати вагу математики через вступні коефіцієнти, підвищувати стипендії для студентів технічних спеціальностей, запроваджувати програми стажування з 3–4-го курсу та збільшувати держзамовлення на ці напрями.

Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ фото 1
скриншот: Юлія Гришина/Facebook

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо формату НМТ-2025: три обов'язкові предмети (українська мова, математика, історія України) плюс один на вибір. До слова, за підсумками НМТ-2025 математика показала суперечливі результати: частина абітурієнтів набрала максимум, проте значна кількість учасників не подолала базового порогу – і ці дані стали одним із головних аргументів у дискусії про перегляд формули тесту.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада НМТ історія школа українська мова Юлія Гришина вступна кампанія законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому державне авіаційне підприємство «Україна» проти дітей та брекетів і до чого тут уряд?
Чому державне авіаційне підприємство «Україна» проти дітей та брекетів і до чого тут уряд?
6 травня, 21:15
Список слів, після яких найчастіше ставлять зайву кому. 10 запитань до мовознавиці
Список слів, після яких найчастіше ставлять зайву кому. 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №58
9 травня, 08:25
Уряд недооцінює зміни, які відбулися в суспільстві під час війни та інвестиційні ризики
Нардепка Ганна Бондар: Коли в Києві з'являється будівельний паркан – конфлікт уже не вирішити
30 травня, 11:30
Навчальний рік у Києві завершується 29 травня
Останній дзвоник у школах столиці: влада назвала дату закінчення навчального року
6 травня, 12:55
Вʼячеслав Стецько розповів, як став блогером завдяки вчителюванню
Вчитель фізики з Київщини став блогером та підкорив мільйони глядачів (відео)
7 травня, 12:52
За словами Філатова, питання СЗЧ перетворилося на такий собі «вид спорту»
Командир штурмового полку розповів про бійця, який 16 разів був у СЗЧ
17 травня, 19:34
Українські зірки зі своїми дітьми на святі останнього дзвінка
Останній дзвоник. Українські зірки поділилися кадрами із дітьми-випускниками
29 травня, 18:06
Кабмін виділив мільярд на запуск нової системи шкільного харчування
Харчування у школах. Свириденко анонсувала масштабні зміни
27 травня, 09:56
Майже 20 тис. випускників столичних шкіл виходять у доросле життя
Останній дзвоник у школах Києва: Кличко зворушливо звернувся до випускників
29 травня, 12:51

Наука та освіта

Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ
Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ
Виїзд студентів за кордон та укрупнення вишів. Лісовий розповів про ситуацію в українській освіті
Виїзд студентів за кордон та укрупнення вишів. Лісовий розповів про ситуацію в українській освіті
Чи складно складати чотири предмети в один день? Міністр освіти дав відповідь
Чи складно складати чотири предмети в один день? Міністр освіти дав відповідь
Найстаршому абітурієнту, який цього року складатиме НМТ, виповнилося 73 роки
Найстаршому абітурієнту, який цього року складатиме НМТ, виповнилося 73 роки
Вступна кампанія 2026: повний гід, графік НМТ та інструкція, як не проґавити бюджетне місце
Вступна кампанія 2026: повний гід, графік НМТ та інструкція, як не проґавити бюджетне місце
НМТ-2026: за що вступників можуть вигнати з аудиторії
НМТ-2026: за що вступників можуть вигнати з аудиторії

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Вчора, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Вчора, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
1 червня, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
1 червня, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
1 червня, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
1 червня, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua