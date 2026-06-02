Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ

Юлія Гришина: математика залишається, але лише для вступу на технічні та інженерні спеціальності

Група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроект № 15254-1 від 2 червня 2026 року – про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки Юлії Гришиної у Facebook.

Що пропонують нардепи

Законопроект підписали 50 депутатів Верховної Ради. За новою формулою для НМТ-2027, яка діятиме на період воєнного стану, абітурієнти складатимуть два обов'язкові предмети – українську мову та історію України – і ще один предмет на власний вибір. Математика з переліку обов'язкових вилучається, але залишається доступною для вступу на технічні та інженерні спеціальності.

Чинна формула НМТ «3+1» передбачає три обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України – плюс один предмет на вибір.

Чому ініціатори вважають зміни необхідними

Гришина пояснює ініціативу трьома причинами. Перша – відтік молоді: за її словами, вступ до українських університетів виглядає для родин абітурієнтів менш реалістичним, ніж виїзд за кордон. Друга – навчальні втрати через війну: депутатка посилається на опитування Rakuten Viber та edtech-компанії EdEra, за яким 91% учителів фіксують погіршення результатів учнів, 69% пов'язують це зі стресом, 54% – із хронічним онлайн-навчанням. При цьому МОН так і не затвердило концепцію «надолуження освітніх втрат» і не реформувало педагогічну освіту. Третя – безпека: чотири предмети в один день і чотири години тестування поспіль у разі тривоги перетворюються на реальний ризик зірваного іспиту в укритті.

Щодо математики Гришина наполягає: проблему низьких результатів вирішує не обов'язковість іспиту, а мотивація. Вона пропонує збільшувати вагу математики через вступні коефіцієнти, підвищувати стипендії для студентів технічних спеціальностей, запроваджувати програми стажування з 3–4-го курсу та збільшувати держзамовлення на ці напрями.

скриншот: Юлія Гришина/Facebook

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо формату НМТ-2025: три обов'язкові предмети (українська мова, математика, історія України) плюс один на вибір. До слова, за підсумками НМТ-2025 математика показала суперечливі результати: частина абітурієнтів набрала максимум, проте значна кількість учасників не подолала базового порогу – і ці дані стали одним із головних аргументів у дискусії про перегляд формули тесту.