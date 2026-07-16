НМТ-2026: офіційно оголошено два предмети з найгіршими оцінками

Частка учасників, які не склали тест, третій рік поспіль залишається майже незмінною

У 2026 році зросла частка вступників, які не подолали поріг з української мови та історії України, тоді як результати з математики дещо покращилися. «Главком» з посиланням на допис голови парламентського Комітету з питань освіти Сергія Бабака.

Загальна частка учасників, які не склали НМТ хоча б з одного предмета, залишається майже незмінною. У 2024 році вона становила 13,23%, у 2025 році – 12,36%, а у 2026 році – 12,96%.

Найбільше зросла частка тих, хто не подолав поріг з української мови – до 1,65% проти 0,36% у 2025 році та 0,40% у 2024 році. Аналогічна тенденція спостерігається і з історії України: цьогоріч цей показник становить 0,38%, тоді як торік – 0,15%, а у 2024 році – 0,10%.

Водночас результати з математики демонструють поступове покращення. У 2026 році поріг не подолали 10,67% учасників, тоді як у 2025 році таких було 10,84%, а у 2024 році – 11,72%.

Голова профільного комітету пов'язує цю тенденцію з тим, що з 2022 року математика є обов'язковим предметом НМТ. Через це учні та заклади освіти почали приділяти їй більше уваги, адже без успішного складання цього предмета вступ до закладів вищої освіти неможливий.

Загалом структура вибору предметів майже не змінилася порівняно з попередніми роками. STEM-дисципліни поки що не належать до найпопулярніших предметів за вибором. Серед предметів за вибором найпопулярнішою залишається англійська мова – її обрали 31,49% учасників тестування. Далі йдуть географія (31,22%), біологія (21,17%) та українська література (10,88%). Значно рідше вступники обирали фізику (3,16%), а також німецьку, хімію, французьку та іспанську мови.

Нагадуємо, що результати ще не є остаточними. За попередніми оцінками, близько 7 тис. вступників складатимуть НМТ під час додаткової сесії, тому окремі показники ще можуть змінитися.

Торік голова парламентського Комітету з питань освіти Сергій Бабак також звертав увагу на нерівномірні результати НМТ. За підсумками тестування 2025 року найгірші показники були з фізики та хімії, тоді як українську мову, історію України, біологію та географію більшість вступників склали успішно. Водночас Бабак наголошував на необхідності інвестувати у природничу освіту, зокрема в сучасні шкільні лабораторії та обладнання.