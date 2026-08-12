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НМТ-2027 може пройти за новими правилами: що запропонував Зеленський

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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НМТ-2027 може пройти за новими правилами: що запропонував Зеленський
Вступникам хочуть дати можливість перескласти НМТ
фото з відкритих джерел

Формат тестування планують змінити, щоб зменшити психологічне навантаження на абітурієнтів

У 2027 році формат національного мультипредметного тесту можуть суттєво змінити. Президент України Володимир Зеленський запропонував дати вступникам можливість повторно скласти НМТ, зменшити інтенсивність тестування та організовувати його у технічно обладнаних укриттях. Про це він заявив під час Українського молодіжного форуму, повідомляє «Главком».

За словами президента, необхідність переглянути формат НМТ виникла через проблеми, з якими вступники зіткнулися цього року. Серед них Зеленський згадав багатогодинне складання тесту в Одесі, переривання через безпекові загрози та значне психологічне навантаження на дітей.

«Зараз формат НМТ, на жаль, такий, що додає дітям і батькам стресу. Варто це виправити. Ми вже говорили про це з прем'єр-міністром і з міністром освіти, і з командою Офісу Президента. Треба на наступний рік передбачити інші умови здачі НМТ», – зазначив Зеленський.

Однією із запропонованих змін є проведення тестування у технічно обладнаних укриттях. Це має зменшити залежність проведення НМТ від повітряних тривог та інших безпекових загроз. Президент також звернув увагу на інтенсивність нинішнього тестування. За його словами, формат НМТ варто переглянути таким чином, щоб зменшити психологічне навантаження на вступників.

Ще одна запропонована зміна – можливість повторного складання тесту. Зеленський вважає, що вступник, якому не вдалося успішно пройти НМТ із першої спроби, повинен отримати шанс скласти його вдруге. При цьому повторне тестування мають організувати у строки, які дозволять вступнику взяти участь у вступній кампанії.

Зеленський доручив Міністерству освіти і науки спільно з громадами, школами та університетами детально опрацювати можливі зміни. Президент наголосив, що вступники не повинні залежати від недоліків в організації НМТ або безпекових обставин.

Зазначимо, що наразі йдеться саме про запропоновані зміни, а не про вже затверджені правила проведення НМТ-2027. Конкретний формат повторного тестування, його строки та інші деталі ще мають опрацювати.

Нагадаємо, 8 червня сотні випускників Одеської області складали НМТ-2026 під безперервні сирени: за один день повітряну тривогу оголошували чотири рази, змушуючи абітурієнтів переривати іспит і спускатися в укриття. 

Український центр оцінювання якості освіти пояснив, що випускникам пропонували припинити тестування та скласти НМТ під час додаткової сесії, однак частина учасників вирішила дочекатися завершення тривог і закінчити тест того самого дня.

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Теги: освіта НМТ Володимир Зеленський вступна кампанія

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