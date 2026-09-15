Скандал із обідами у львівській школі отримав продовження: деталі

Для учнів організують кейтеринг, а договір із нинішнім постачальником хочуть розірвати

У львівській школі №32 вирішили призупинити роботу харчоблоку після появи фото шкільних обідів, які викликали обурення в соцмережах. За цей час харчоблок планують додатково обстежити та усунути виявлені недоліки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

Під час призупинення роботи харчоблоку для учнів організують кейтеринг. За словами Зінкевича, діти не залишаться без харчування.

Також у школі планують розірвати договір із компанією, яка нині надає послуги з харчування. Харчоблок мають дообстежити, а за необхідності – переобладнати, щоб умови приготування їжі та якість харчування відповідали вимогам.

«Також маємо намір розірвати договір із компанією, яка зараз надає послуги з харчування у школі 32. На час призупинення роботи харчоблоку для учнів організуємо якісний кейтеринг. Тобто діти без харчування не залишаться», – зазначив Зінкевича

Зінкевич також повідомив, що до перевірки ситуації вже долучилася Держпродспоживслужба.

Напередодні депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич оприлюднив фотографії обідів зі школи №32 у Львові та попросив управління освіти й адміністрацію закладу пояснити, що саме зображено на світлинах. За його словами, фото йому надіслали, а стверджувати, що це саме шкільні обіди, без пояснень відповідальних він закликав не поспішати.

За його словами, він отримав світлини з їдальні школи №32 у Львові. Депутат зазначив, що на них можуть бути обіди для школярів, однак закликав не робити висновків до отримання пояснень від відповідальних.

На оприлюднених фото видно кілька варіантів страв. На одній із тарілок – каша з горошком і кукурудзою, трохи капусти з морквою та страва сіруватого кольору. В одному з коментарів під дописом Зінкевича зазначалося, що це міг бути омлет.

Обіди, які подавали учням львівської школи №32 фото: Facebook / Ігор Зінкевич

На іншому фото – порція макаронів у формі спіралей. Зверху лежить шматок іншої страви сірувато-зеленуватого кольору з підсмаженою скоринкою. За фотографією складно визначити, що саме це за страва.

Обіди, які подавали учням львівської школи №32 фото: Facebook / Ігор Зінкевич

Ще на одному фото видно картоплю, свіжий огірок та страву, схожу на котлету.

Обіди, які подавали учням львівської школи №32 фото: Facebook / Ігор Зінкевич

Публікація викликала активне обговорення у соцмережах. Користувачі, зокрема, звертали увагу на вигляд картоплі, цілий огірок та намагалися зрозуміти, що за страва лежить поруч із макаронами. Водночас одна з коментаторок повідомила, що її дитина навчається у цій школі, та закликала перевірити організацію харчування.

Раніше «Главком» писав, що після скарг на харчування у школі Чернівців поліція відкрила кримінальне провадження. Батьки учнів повідомляли про випадки, коли дітям подавали хліб, чай та сиру моркву замість повноцінного обіду.

Схожа ситуація сталася на Житомирщині, де в соцмережах опублікували фото шкільного обіду з ліцею №19. Після цього Житомирська ОВА вирішила перевірити, як у закладі організоване харчування учнів. До робочої групи, яка має перевіряти якість гарячого харчування школярів, увійшли представники ОВА, департаменту освіти, Держпродспоживслужби та Офісу уповноваженого з прав людини.