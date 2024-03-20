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Міносвіти призупиняє процес об'єднання вишів: Лісовий назвав причину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міносвіти призупиняє процес об'єднання вишів: Лісовий назвав причину
Міносвіти не пропонуватиме на розгляд уряду зміни у мережі ЗВО в період з 14 травня по 25 червня
фото: Depositphotos

Лісовий заявив, що об’єднання вишів призупинене через старт 14 березня реєстрації на мультипредметний тест

Міністерство освіти і науки призупиняє процес об’єднання вишів на період вступної кампанії. Про це у себе в Facebook повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Міністр нагадав, що 14 березня стартувала реєстрація на цьогорічний національний мультипредметний тест, основна сесія якого відбудеться з 14 травня по 25 червня, після чого розпочнеться вступна кампанія.

«Ми розуміємо, що і вступники, і заклади освіти вже активно до неї готуються. Тож вирішили у цей період не пропонувати на розгляд уряду зміни у мережі ЗВО, крім тих, що вже перебувають на погодженні у ЦОВВ (центральних органах виконавчої влади). Йдеться про три проєкти розпоряджень, що стосуються об’єднань ЗВО у Львові, Кривому Розі та Дніпрі», – розповів Лісовий.

Раніше заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив про те, що через скорочення кількість випускників шкіл, в Україні має відбутися зменшення або укрупнення закладів вищої освіти. Він розповів, що минулого року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл, а 15 років тому, у 2008-му, це число сягало 640 тисяч. Згідно з прогнозом заступника міністра, до 2033 року в Україні буде приблизно 300 тисяч випускників, з урахуванням поки що непідконтрольних нашій країні територій.

Винницький уточнив, що, наприклад, у 2008 році, коли в Україні функціонувало приблизно 350 закладів вищої освіти, в середньому було 6700 студентів на заклад освіти. У 2021 році загальна кількість закладів зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них було лише 3400 студентів. 

Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що Україні потрібно об’єднувати навчальні заклади та концентрувати інвестиції в одній точці. Об’єднання вишів, за його словами, відбуватимуться наступним чином:

  • університети, які приєднаються до більших, збережуть свою галузеву спрямованість і певний ступінь автономії;
  • спеціалізовані наукові школи будуть автономними інститутами або факультетами;
  • освітніх фахівців збережуть – частина з них продовжить роботу в галузевому інституті, інші матимуть змогу перенаправитися до кафедр університету, куди приєднується заклад.

До слова, Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах.

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Теги: міністр Міністерство освіти і науки університет Оксен Лісовий вступна кампанія

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