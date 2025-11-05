У Харкові таксист відмовився обслуговувати пасажирку українською: яке покарання отримав

Сервіс таксі повідомив, що доступ цього водія до платформи обмежено безстроково

У Харкові таксиста оштрафували на 5100 гривень за грубу відмову обслуговувати пасажирку державною мовою. Про це повідомили в Офісі Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, пише «Главком».

«Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла рішення про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (5100 грн) на водія таксі, який у Харкові у грубій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою», – йдеться у повідомленні.

Інцидент кваліфікували за статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім фінансового покарання, уповноважена звернулася до Нацполіції, СБУ та керівництва сервісу таксі. У компанії повідомили, що водій безстроково заблокований на платформі, а всіх таксистів повторно зобов’язали обслуговувати клієнтів виключно українською мовою.

«Ми очікуємо відповіді і від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута», – наголосила Олена Івановська.

У відомстві нагадали, що це вже не перший подібний випадок. Раніше в Одесі ще одного водія притягнули до відповідальності за відмову перейти на українську – його оштрафували на 3400 гривень.

Нагадаємо, у Києві трапився черговий мовний скандал, водій таксі (як зазначає одна з пасажирок, компанії Bolt), відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди».