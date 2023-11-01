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Мовний омбудсмен назвав випадок, коли батька можна називати «папою»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Мовний омбудсмен назвав випадок, коли батька можна називати «папою»
Київський медичний центр, який досі використовує у своїй назві російське слово «папа», обурює пацієнтів
фото з відкритих джерел

Використання російськомовних слів досі дозволено у назвах торговельних марок, констатує Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь не бачить порушення законодавства, якщо російське слово «папа» використовується у назві торговельної марки чи назвах компаній. Таку відповідь посадовець надав на запит «Главкома».

До редакції звернулися обурені читачі, які з допомогою ЗМІ закликали владу упорядкувати мовний безлад у назвах та вивісках на вулицях українських міст та сіл. Зокрема, увагу людей привернула назва «Мама Папа». Під час моніторингу відкритих даних за допомогою аналітичної системи Youcontrol «Главком» дійсно виявив київське ТОВ із такою назвою – «Мама Папа» (ліцензія МОЗ №1168 від 3 листопада 2016 року). Компанія позиціонує себе як медико-генетичний центр «Мама Папа».

Видання поцікавилося у мовного омбудсмена, чи підпадає використання столичним медцентром у своїй назві слова «папа» під порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». На що Уповноважений Тарас Кремінь відповів: торговельні марки (знаки для товарів і послуг) використовуються у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона (пункт 1 статті 42 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

«Зазначений вами у зверненні напис є торговельною маркою (знак для товарів і послуг) товариства з обмеженою відповідальністю «Мама Папа» (згідно з даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, свідоцтво на торговельну марку № 317338). Частиною четвертою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що використанням торговельної марки визнається (…) застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Зважаючи на викладене, використання відповідним суб’єктом такої торговельної марки (знаку для товарів і послуг) не є порушенням Закону», – зазначив мовний омбудсмен.

(для перегляду – натисніть на документ)

Тобто далі пацієнт має вирішувати сам, чим потрібно йому користуватися послугами компанії, яка себе називає на російський манер.

Проте у випадку з «Мамою Папою» російське походження назви фірми лише верхівка айсберга. «Папа» на вивісці має логічне пояснення, яке вдалося з’ясувати «Главкому».

Мовний омбудсмен назвав випадок, коли батька можна називати «папою» фото 1
дані Youcontrol

За відомостями Youcontrol, власником ТОВ «Мама Папа» є киянин Денис Савельєв. Ця ж особа фігурує серед засновників російського ООО «Центр генеологии».

Як повідомляв «Главком», днями у Києві трапився черговий мовний скандал, водій таксі сервісу Bolt, відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав: «Ви хворі люди». Таким чином він порушив статтю 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Згідно з нею, усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

Також у компанії Bolt заявили, що глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, який відмовився обслуговувати пасажирів українською. 

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Теги: Київ медицина мова Тарас Кремінь

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