МОЗ виступило проти проведення шкільних лінійок



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Шкільна лінійка

За даними міністерства, у розвинених країнах світу немає лінійок на 1 вересня

Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що шкільні лінійки є ризиком як для фізичного здоров’я дитини, так і для психологічного.

Як заявили у відомстві, шкільні лінійки є небезпечними через те, що діти можуть втратити свідомість, отримати тепловий удар, опік шкіри чи навіть інфекцію.

«У сонячну погоду дитина може отримати тепловий удар чи опік шкіри, знепритомніти, почати блювати, почуватись дезорієнтованою. Так само не додасть здоров’я стояння під дощем», - пояснили в МОЗ.

За даними медиків, найбільша активність небезпечних ультрафіолетових променів найчастіше припадає на час проведення шкільних лінійок (з 10 ранку до 4 дня). І лише 15 хвилин під їхнім прямим впливом в рази збільшує ризик виникнення раку шкіри та деяких порушень зору. При цьому тінь не забезпечує повного захисту від сонця.

Водночас у закритих приміщеннях підвищується ризик інфікування всіх дітей від однієї дитини, яка є джерелом інфекції. Погано вентильовані приміщення можуть призвести до втрати свідомості та інших порушень здоров’я.

Окрім того, як наголосили в МОЗ, шкільна лінійка, під час якої дітей змушують довго стояти та не рухатися серед натовпу незнайомців, провокує стрес, особливо у наймолодших.

«МОЗ України закликає місцеву владу, керівників шкіл, вчителів та батьків вберегти дітей та їх рідних від невиправданих ризиків», - наголосили у відомстві.

За даними міністерства, у розвинених країнах світу немає лінійок на 1 вересня.

Напередодні прем’єр-міністр розказав першокласникам, що їх чекає у «новій українській школі».

Раніше глава МОЗ Уляна Супрун повідомила, як відучити школярів їсти некорисну їжу.

До слова, українські школярі протягом року відпочиватимуть не більше 30 календарних днів.