На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра, в інцидент втрутилася поліція

Учитель фізичного виховання на очах у однокласників завдав 14-річному учню 9 класу два удари ногою

Педагога відсторонили від виконання обов’язків

Поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття учня Прислуцького ліцею в селі Хотин учителем фізкультури. Як повідомили у пресслужбі поліції, 15 вересня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, зняте однокласниками постраждалого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місце події виїхали працівники ювенальної превенції Рівненського РУП та слідчо-оперативна група.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як з’ясувалося, інцидент у навчальному закладі трапився напередодні під час перерви у заняттях. 35-річний вчитель фізичного виховання на очах у однокласників завдав 14-річному учню 9 класу два удари ногою.

У коментарі «Суспільному» директор Прислуцького ліцею Сергій Манюк повідомив, що вчителя фізкультури відсторонили від виконання обов’язків, але від коментарів на час слідчих дій відмовився.

Батьки хлопця говорять, що знали про цей інцидент, але до поліції не зверталися.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 125 КК України (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше в одній зі шкіл Львівщини виник скандал, фігурантом якого став директор навчального закладу, який є прихильником Московської церкви в Україні. З соцмереж відомо, що у селі Верхня Яблунька Самбірського району трапилася сутичка між батьками школярів та освітянином.