У Росії вчителька географії розсилала учням інтимні фото

Педагогиня уже раніше мала судимість через злочин проти статевої недоторканості неповнолітніх

Педагогині загрожує до 15 років позбавлення волі

У російському місті Чита вчителька географії замість навчальних матеріалів присилала учням інтимні фото. Про це пишуть російські ЗМІ.

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43-річна педагогиня в забороненій в Україні соціальній мережі створила чат, який назвала «Юні травокури». Туди вона додала своїх двох учнів, проте замість навчальних матеріалів показувала дітям секс-фото.

Відомо, що на вчительку заявила директорка закладу. Педагогиня уже раніше мала судимість через злочин проти статевої недоторканості неповнолітніх, проте і далі працювала у школі.

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Вчительці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчителька чеської мови у початковій школі Na Dlouhé lán у столиці Чехії Празі Мартіна Беднаржова заявила учням, що у Києві немає війни, а українці вбивають та живцем здирають шкіру з російського населення, а також убивають дітей на окупованому Донбасі.