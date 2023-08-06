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У Росії вчителька географії розсилала учням інтимні фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії вчителька географії розсилала учням інтимні фото
Педагогиня уже раніше мала судимість через злочин проти статевої недоторканості неповнолітніх
фото з відкритих джерел

Педагогині загрожує до 15 років позбавлення волі

У російському місті Чита вчителька географії замість навчальних матеріалів присилала учням інтимні фото. Про це пишуть російські ЗМІ.

43-річна педагогиня в забороненій в Україні соціальній мережі створила чат, який назвала «Юні травокури». Туди вона додала своїх двох учнів, проте замість навчальних матеріалів показувала дітям секс-фото.

У Росії вчителька географії розсилала учням інтимні фото фото 1

Відомо, що на вчительку заявила директорка закладу. Педагогиня уже раніше мала судимість через злочин проти статевої недоторканості неповнолітніх, проте і далі працювала у школі.

Вчительці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчителька чеської мови у початковій школі Na Dlouhé lán у столиці Чехії Празі Мартіна Беднаржова заявила учням, що у Києві немає війни, а українці вбивають та живцем здирають шкіру з російського населення, а також убивають дітей на окупованому Донбасі.

 

Теги: злочин

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