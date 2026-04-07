«Найбільша проблема – «психологія». Ректор Університету Шевченка пояснив, що не так із популярною спеціальністю

Володимир Бугров: «Закон про сертифікацію психологів – дуже правильний крок»

Українські виші готують не психологів, а коучів – «тренерів щасливого життя», тоді як реальна психологічна допомога в умовах війни стає дедалі більш необхідною. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

Очільник вишу пригадав, що коли сам навчався на філософському факультеті, то психологія була відділенням філософського факультету. У 1991 році було виокремлено факультет соціології та психології, а згодом його було розділено ще на два.

«Насправді я знаю, наскільки це важка, фундаментальна й інтелектуально затратна робота, а перед тим – і навчання психолога. Водночас у нас у багатьох випадках готують не психологів, а коучів – «тренерів щасливого життя». Але ж ми розуміємо: зараз той час, коли потрібна реальна психологічна допомога», – наголосив Бугров.

Він розповів, що до студентів Університету Шевченка не так давно приходила спілкуватися Оксана Лебедева – засновниця громадської організації Gen.Ukrainian, яка, зокрема, працює з дітьми, що пережили окупацію і зазнали насильства або бачили його. «Щоб сказати, що вона знайшла серед студентів дуже багато готових іти в таку шалено складну роботу… Хоча ми навчаємо професійних психологів», – визнав ректор.

Водночас Бугров вважає, що дедалі менше людей, що вирішують змінити фах, обиратимуть психологію як «легкий варіант», оскільки торік президент підписав закон про сертифікацію психологів. «Багато хто говорить: «Та ні, це знову корупція буде, а не сертифікація». Але це дуже правильний крок, бо психолог – це майже лікар у моєму розумінні», – резюмував очільник Університету Шевченка.

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №12030. Він передбачає сертифікацію психологів та психотерапевтів. Згідно з законом, сертифікація психологів має відбуватися через Національну комісію з питань психічного здоров'я, а психотерапевтів – через саморегульовані організації, які мають міжнародне визнання.