Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Найбільша проблема – «психологія». Ректор Університету Шевченка пояснив, що не так із популярною спеціальністю

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: glavcom.ua

Володимир Бугров: «Закон про сертифікацію психологів – дуже правильний крок»

Українські виші готують не психологів, а коучів – «тренерів щасливого життя», тоді як реальна психологічна допомога в умовах війни стає дедалі більш необхідною. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

Очільник вишу пригадав, що коли сам навчався на філософському факультеті, то психологія була відділенням філософського факультету. У 1991 році було виокремлено факультет соціології та психології, а згодом його було розділено ще на два.

«Насправді я знаю, наскільки це важка, фундаментальна й інтелектуально затратна робота, а перед тим – і навчання психолога. Водночас у нас у багатьох випадках готують не психологів, а коучів – «тренерів щасливого життя». Але ж ми розуміємо: зараз той час, коли потрібна реальна психологічна допомога», – наголосив Бугров.

Він розповів, що до студентів Університету Шевченка не так давно приходила спілкуватися Оксана Лебедева – засновниця громадської організації Gen.Ukrainian, яка, зокрема, працює з дітьми, що пережили окупацію і зазнали насильства або бачили його. «Щоб сказати, що вона знайшла серед студентів дуже багато готових іти в таку шалено складну роботу… Хоча ми навчаємо професійних психологів», – визнав ректор.

Водночас Бугров вважає, що дедалі менше людей, що вирішують змінити фах, обиратимуть психологію як «легкий варіант», оскільки торік президент підписав закон про сертифікацію психологів. «Багато хто говорить: «Та ні, це знову корупція буде, а не сертифікація». Але це дуже правильний крок, бо психолог – це майже лікар у моєму розумінні», – резюмував очільник Університету Шевченка.

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №12030. Він передбачає сертифікацію психологів та психотерапевтів. Згідно з законом, сертифікація психологів має відбуватися через Національну комісію з питань психічного здоров'я, а психотерапевтів  – через саморегульовані організації, які мають міжнародне визнання.

Теги: університет психологія Володимир Бугров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Наука та освіта

«Найбільша проблема – «психологія». Ректор Університету Шевченка пояснив, що не так із популярною спеціальністю
Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря
«Це треба було робити давно». Ректор Університету Шевченка оцінив рішення влади про об'єднання вишів на периферії
Близько 20% науковців припинили займатися дослідженнями в Україні через війну – Міносвіти
Педагоги разом із проєктом «Знай свою Україну» інтегруватимуть народні ігри в освітній процес, – Гнат Коробко
Місячна місія: астронавти зробили унікальну світлину Землі (фото)
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua