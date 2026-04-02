Скандал в Одеському університеті: відомого історика перевіряють через пости у соцмережі

За публікації у соціальній мережі доктор історичних наук «вляпався» у скандал

В Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова розпочали службове розслідування щодо доктора історичних наук, викладача кафедри історії України Олександра Музичка. Приводом стали його публічні висловлювання у соціальній мережі, які спровокували гучний суспільний резонанс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини Одеського університету.

Повідомляється, що у соцмережі Олександр Музичко використав різкі та образливі формулювання про померлого актора «Маски-шоу» Володимира Комарова.

«Українофобчик, пияка, кривляка, ліцедій» – це не всі слова, які доктор історичних наук наділив померлого актора Володимира Комарова.

Також викладач припустився критичних та неоднозначних оцінок щодо самої Одеси.

«Трагікомічне місто. Цінності та герої – просто відпад. Втім, стан справ в інших містах ненабагато кращий», – написав Олександр Музичко.

Крім того, торік Музичко публічно висловлювався щодо необхідності демонтажу низки пам’ятників в Одесі, зокрема Рішельє, Воронцову та Пушкіну як маркерів імперського минулого.

Також він висловлював думку про доцільність знесення пам’ятника Тарасу Шевченку, аргументуючи це тим, що монумент був споруджений за радянських часів.

Реакція громадськості

Публікації доктора історичних наук Олександра Музичка у Facebook стали об'єктом жорсткої критики з боку активістів, студентів та колег-науковців. Головні претензії громадськості стосуються форми та змісту його дописів, які багато хто розцінив як неетичні.

У закритих студентських чатах та публічних пабліках Одеси з’явилися заклики до адміністрації вишу дати оцінку «академічній доброчесності» викладача. Деякі студенти зазначають, що такі висловлювання несумісні зі статусом педагога національного університету.

Реакція керівництва Одеського університету

Керівництво вишу відреагувало на численні скарги та обговорення постів викладача, які частина громадськості розцінила як суперечливі.

Наразі в університеті створено спеціальну комісію, яка має надати етичну та правову оцінку публікаціям історика.

«У зв’язку з численними зверненнями та суспільним резонансом щодо систематичних публічних висловлювань викладача Олександра Музичка у соціальних мережах та медіапросторі, адміністрацією закладу ініційовано службове розслідування для перевірки фактів, викладених у зверненнях», – йдеться у повідомленні.

В університеті також наголосили, що відповідно до чинного законодавства, наукові та науково-педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися норм професійної етики та моралі, що є однією з ключових умов їхньої діяльності.

Також відомо, що депутат Одеської обласної ради Февзі Мамутов ініціював лист до ректора Одеського університету ім. Мечникова з вимогою звільнити Олександра Музичка з посади професора кафедри археології, етнології та всесвітньої історії. Підставою стали його публічні висловлювання в соціальних мережах, як приватної особи.

«Мені боляче дивитися на те, як на публічних якихось заходах на нього дивиться молодь, переймає його оці настрої. Особисто в мене багато людей серед кола спілкування в Збройних силах України, вони розмовляють російською. І коли він їх ображає, це було одне – військові можуть йому і відповісти. Але коли людина померла, ще й людина дорога для цієї Одеси – це абсолютно неприйнятно», – наголосив депутат Одеської обласної ради.

Реакція Олександра Музичка

Сам Олександр Музичко утримується від будь-яких офіційних коментарів. Його соціальна мережа, де він так активно висловлювався з різного приводу – заблокована.

У коментарі Суспільному Олександр Музичко повідомив, що виправдовуватись не планує: «Уся моя діяльність відома багато років. Вона яскраво націоналістична, деколонізаційна. Противники теж відомі. Тепер хай кожен робить висновки, виходячи зі свого світогляду. суспільство в нас чітко розколото на два табори: український та російський», – заявив викладач.

«Главком» сподівається, що доктор історичних наук, викладач кафедри історії України Одеського університету Олександр Музичко знайде для видання час і прокоментує нинішню ситуацію.

