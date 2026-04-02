Ректор Університету Шевченка розповів про земельну ділянку, яку у вишу видирають забудовники

Площа ласого шматка землі – близько трьох гектарів

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров відмовився віддавати під забудову територію Коледжу георозвідувальних технологій КНУ, через що тепер має проблеми. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Мій попередник Леонід Васильович Губерський у 2017 чи 2018 році проводив конкурс на вибір забудовника, щоби передати землю коледжу під забудову, а в цей же час інвестор нам побудував би на виставковому комплексі щось на заміну. Конкурс пройшов, але передача землі не відбулася, і я не планував цього робити взагалі», – пригадав Бугров.

За його словами, площа ласої ділянки – близько трьох гектарів, а сама будівля зазначеного коледжу більша, аніж Червоний корпус КНУ. Між тим, ректор підтвердив: в Україні бракує фахівців, яких якраз і готує згаданий коледж.

«Наприклад, у Коледжі георозвідувальних технологій готують фахівців-бурильників, геологорозвідників, геофізиків… Не можна побудувати, відремонтувати дорогу чи будинок без геофізики. Не можна робити електростанцію, гідроелектростанцію без гідрогеолога і гідролога…», – наголосив Бугров.

Нагадаємо, 27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову. На старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Як відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Крім того, з 2022 року за Бугровим тягнеться «секс‑скандал», і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор.