Ректор Університету Шевченка розповів про земельну ділянку, яку у вишу видирають забудовники

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Ректор Університету Шевченка розповів про земельну ділянку, яку у вишу видирають забудовники
Бугров відмовився віддавати під забудову територію Коледжу георозвідувальних технологій КНУ
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Площа ласого шматка землі – близько трьох гектарів

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров відмовився віддавати під забудову територію Коледжу георозвідувальних технологій КНУ, через що тепер має проблеми. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Мій попередник Леонід Васильович Губерський у 2017 чи 2018 році проводив конкурс на вибір забудовника, щоби передати землю коледжу під забудову, а в цей же час інвестор нам побудував би на виставковому комплексі щось на заміну. Конкурс пройшов, але передача землі не відбулася, і я не планував цього робити взагалі», – пригадав Бугров.

За його словами, площа ласої ділянки – близько трьох гектарів, а сама будівля зазначеного коледжу більша, аніж Червоний корпус КНУ. Між тим, ректор підтвердив: в Україні бракує фахівців, яких якраз і готує згаданий коледж.

«Наприклад, у Коледжі георозвідувальних технологій готують фахівців-бурильників, геологорозвідників, геофізиків… Не можна побудувати, відремонтувати дорогу чи будинок без геофізики. Не можна робити електростанцію, гідроелектростанцію без гідрогеолога і гідролога…», – наголосив Бугров.

Нагадаємо, 27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову. На старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Як відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Крім того, з 2022 року за Бугровим тягнеться «секс‑скандал», і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор.

Читайте також

Будинок було зведено у 1898-1901 роках
У центрі Києва унікальний будинок Рутковського під загрозою повного знищення (фото)
1 квiтня, 10:50
Столиця перебуває під ворожою атакою
Вибухи пролунали у Києві та області: ворог масовано атакує безпілотниками
24 березня, 14:05
«Коридор пошани» для 13-річного Івана. Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»
«Коридор пошани» для 13-річного Івана: мережу вразив вчинок батьків посмертного донора
23 березня, 14:28
Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно
Рух кількома мостами і шляхопроводами столиці обмежено до 25 березня: перелік
23 березня, 09:30
У неділю урочиста процесія перенесе тіло Патріарха до Володимирського кафедрального собору, де згідно з волею спочилого відбудеться чин поховання
У Києві триває прощання з Патріархом Філаретом: репортаж
21 березня, 14:38
Внаслідок удару дрона постраждалих не виявлено
Уламок дрона впав на торговий центр в Голосієвському районі Києва
19 березня, 08:30
Квартира на Богатирській здається в оренду за 8 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Оболоні за 8 тис. грн (фото)
13 березня, 14:38
Дарницький район: рятувальники гасять пожежу у підземному паркінгу ЖК «Зарічний»
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
11 березня, 09:30
Київський метрополітен показав найдивніші знахідки
Бюро знахідок у київському метро: де та як забрати загублену річ
4 березня, 11:55

Педагоги разом із проєктом «Знай свою Україну» інтегруватимуть народні ігри в освітній процес, – Гнат Коробко
Педагоги разом із проєктом «Знай свою Україну» інтегруватимуть народні ігри в освітній процес, – Гнат Коробко
Місячна місія: астронавти зробили унікальну світлину Землі (фото)
Місячна місія: астронавти зробили унікальну світлину Землі (фото)
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК
Ректор Університету Шевченка розповів про земельну ділянку, яку у вишу видирають забудовники
Ректор Університету Шевченка розповів про земельну ділянку, яку у вишу видирають забудовники
Секс-скандали та корупція? Ректор Університету Шевченка назвав особу, що стоїть за кампанією його дискредитації
Секс-скандали та корупція? Ректор Університету Шевченка назвав особу, що стоїть за кампанією його дискредитації
Без англійської не допустять? МОН встановило нові вимоги для держслужбовців
Без англійської не допустять? МОН встановило нові вимоги для держслужбовців

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
