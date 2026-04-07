Чоловіки призовного віку масово вступають на перший курс? Ректор Університету Шевченка спростував чутки

glavcom.ua
Іванна Гончар
Бугров пояснив, що зарахування абітурієнта на бакалаврат відбувається виключно на основі зовнішніх іспитів
Володимир Бугров пояснив, як Університет відсіює ухилянтів

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка нині вчиться 19 904 бакалаврів, серед яких осіб старше 25 років – всього 58, що складає 1% від кількості студентів-чоловіків. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ректор КНУ Володимир Бугров.

Ректор підтвердив, що загалом чув про такий «воєнно-освітній» тренд, коли чоловіки віком від 25 років вступають в університети, щоб уникнути мобілізації. Однак, як стверджує Бугров, адміністрація Університету Шевченка працює над тим, аби тут такого явища не було.

«В університеті Шевченка заняття проходять офлайн. Стоїть завдання, щоб викладачі, деканати звітували про відвідуваність. Вона не впливає на оцінку, але деканати перевіряють», – запевнив керівник вишу.

Крім того, як пояснив Бугров, зарахування абітурієнта на бакалаврат відбувається виключно на основі зовнішніх іспитів. За внутрішніми іспитами можуть вступати тільки особи пільгових категорій. Для магістратури ж пільг узагалі немає – тут без винятку складаються єдиний вступний іспит (ЄВІ), іноземна мова і тест загальної навчальної компетентності, а на значну частину спеціальностей – ще й єдине фахове вступне випробування.

«Зараз те саме з аспірантурою, до речі. Минулого року, щоб вступити до аспірантури, треба було знову скласти ЄВІ і єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Їх приймаємо не ми, а підрозділ Міністерства освіти і науки. Потім із цими результатами люди подають документи в електронний спосіб, усі ці процеси відбуваються в єдиній державній електронній базі з питань освіти», – акцентував Бугров.

Утім, за його словами, тут є і друга сторона медалі, оскільки такий запобіжник у випадку аспірантури може призводити до негативних наслідків. «Так, у минулому році був казус: ми не могли забезпечити аспіранту відповідного наукового керівника, бо в нас немає людини, яка займається обраною тематикою дослідження», – пригадав ректор.

Варто зазначити, що у Київському національному університеті ім. Шевченка за час війни зменшилася кількість бакалаврів – у 2020 році було 20 906 студентів, а в 2025-му – 19 904. Водночас є приріст магістрів – у 2020 році було 7179 студентів, у 2025-му – 7295.

При цьому ректор зазначив: аспірантів у КНУ за останні роки навпаки побільшало: у 2020 році – 862, у 2021-му – 1097, у 2025-му – 1532.

