Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено

Будівництво ЖК «Еврика» було повністю зупинене у 2020 році після визнання банку «Аркада» неплатоспроможним

Перші 15 квартир, які були передані днями забудовником, матимуть статус службового житла для працівників Університету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав перші 15 квартир у житловому комплексі «Еврика», у добудові якого бере участь компанія Stolitsa Group в межах підписаного Меморандуму після банкрутства банку «Аркада». Про це повідомляється в сюжеті телеканалу «Апостроф TV».

Як зазначив ректор КНУ Володимир Бугров, після кризи із забудовником «Аркада Будівництво» у 2021 році було укладено Меморандум, який визначив подальший механізм добудови проблемних об’єктів.

«Як ми пам'ятаємо, сталася криза, і «Аркада Будівництво» не змогла виконати свої зобов'язання. Але у 2021 році було укладено Меморандум із зацікавленими сторонами, і Stolitsa Group взяла на себе ті зобов'язання, які були закріплені за «Аркада Будівництво» по трьох комплексах. Для нас був цікавий, безперечно, комплекс «Еврика», – зазначив Бугров.

За його словами, саме укладення Меморандуму та визначення нового девелопера дозволило відновити реалізацію проєкту.

Передані квартири матимуть статус службового житла для працівників університету. У КНУ підкреслюють, що це важливий інструмент забезпечення соціальних потреб викладачів і співробітників.

Цей результат став можливим завдяки ефективній взаємодії інвесторів, університету та девелопера, які спільними зусиллями працюють над виконанням зобов’язань згідно з Меморандумом і завершенням одного з найскладніших житлових проєктів столиці.

Будівництво ЖК «Еврика» було повністю зупинене у 2020 році після визнання банку «Аркада» неплатоспроможним. Після протестів інвесторів у 2021 році за участі державних органів, міської влади та девелопера Stolitsa Group було укладено Меморандум про добудову житлових комплексів «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».

Наразі в комплексі вже введено в експлуатацію три будинки (№14, №15 та №18) та дитячий садок. Триває будівництво ще восьми будинків, а також планується відновлення робіт ще на трьох об’єктах.

Як зазначається, ключову роль у прискоренні добудови відіграло створення об’єднань інвесторів у формі обслуговуючих кооперативів, що дозволило забезпечити фінансування та поступове введення будинків в експлуатацію.