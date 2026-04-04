Головна Київ Новини
search button user button menu button

Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено

glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
фото: скриншот з відео

Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав перші 15 квартир у житловому комплексі «Еврика», у добудові якого бере участь компанія Stolitsa Group в межах підписаного Меморандуму після банкрутства банку «Аркада». Про це повідомляється в сюжеті телеканалу «Апостроф TV».

Як зазначив ректор КНУ Володимир Бугров, після кризи із забудовником «Аркада Будівництво» у 2021 році було укладено Меморандум, який визначив подальший механізм добудови проблемних об’єктів.

«Як ми пам'ятаємо, сталася криза, і «Аркада Будівництво» не змогла виконати свої зобов'язання. Але у 2021 році було укладено Меморандум із зацікавленими сторонами, і Stolitsa Group взяла на себе ті зобов'язання, які були закріплені за «Аркада Будівництво» по трьох комплексах. Для нас був цікавий, безперечно, комплекс «Еврика», – зазначив Бугров.

За його словами, саме укладення Меморандуму та визначення нового девелопера дозволило відновити реалізацію проєкту.
Передані квартири матимуть статус службового житла для працівників університету. У КНУ підкреслюють, що це важливий інструмент забезпечення соціальних потреб викладачів і співробітників.

Цей результат став можливим завдяки ефективній взаємодії інвесторів, університету та девелопера, які спільними зусиллями працюють над виконанням зобов’язань згідно з Меморандумом і завершенням одного з найскладніших житлових проєктів столиці.

Будівництво ЖК «Еврика» було повністю зупинене у 2020 році після визнання банку «Аркада» неплатоспроможним. Після протестів інвесторів у 2021 році за участі державних органів, міської влади та девелопера Stolitsa Group було укладено Меморандум про добудову житлових комплексів «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».

Наразі в комплексі вже введено в експлуатацію три будинки (№14, №15 та №18) та дитячий садок. Триває будівництво ще восьми будинків, а також планується відновлення робіт ще на трьох об’єктах.

Як зазначається, ключову роль у прискоренні добудови відіграло створення об’єднань інвесторів у формі обслуговуючих кооперативів, що дозволило забезпечити фінансування та поступове введення будинків в експлуатацію.

Теги: Київ будівництво фінансування університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua