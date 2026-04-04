Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Перші 15 квартир, які були передані днями забудовником, матимуть статус службового житла для працівників Університету
Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав перші 15 квартир у житловому комплексі «Еврика», у добудові якого бере участь компанія Stolitsa Group в межах підписаного Меморандуму після банкрутства банку «Аркада». Про це повідомляється в сюжеті телеканалу «Апостроф TV».
Як зазначив ректор КНУ Володимир Бугров, після кризи із забудовником «Аркада Будівництво» у 2021 році було укладено Меморандум, який визначив подальший механізм добудови проблемних об’єктів.
«Як ми пам'ятаємо, сталася криза, і «Аркада Будівництво» не змогла виконати свої зобов'язання. Але у 2021 році було укладено Меморандум із зацікавленими сторонами, і Stolitsa Group взяла на себе ті зобов'язання, які були закріплені за «Аркада Будівництво» по трьох комплексах. Для нас був цікавий, безперечно, комплекс «Еврика», – зазначив Бугров.
За його словами, саме укладення Меморандуму та визначення нового девелопера дозволило відновити реалізацію проєкту.
Передані квартири матимуть статус службового житла для працівників університету. У КНУ підкреслюють, що це важливий інструмент забезпечення соціальних потреб викладачів і співробітників.
Цей результат став можливим завдяки ефективній взаємодії інвесторів, університету та девелопера, які спільними зусиллями працюють над виконанням зобов’язань згідно з Меморандумом і завершенням одного з найскладніших житлових проєктів столиці.
Будівництво ЖК «Еврика» було повністю зупинене у 2020 році після визнання банку «Аркада» неплатоспроможним. Після протестів інвесторів у 2021 році за участі державних органів, міської влади та девелопера Stolitsa Group було укладено Меморандум про добудову житлових комплексів «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».
Наразі в комплексі вже введено в експлуатацію три будинки (№14, №15 та №18) та дитячий садок. Триває будівництво ще восьми будинків, а також планується відновлення робіт ще на трьох об’єктах.
Як зазначається, ключову роль у прискоренні добудови відіграло створення об’єднань інвесторів у формі обслуговуючих кооперативів, що дозволило забезпечити фінансування та поступове введення будинків в експлуатацію.
