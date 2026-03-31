Чи зараховуватимуть українські виші закордонні бали абітурієнтів? Міносвіти дало відповідь

Лариса Голуб
Новації не поширюватимуться на випускників з Білорусі та Росії
В українських абітурієнтів зʼявиться можливість вступати до вишів в Україні за результатами випускних іспитів країн Європи

Цього року правила вступу до українських університетів зазнали несподіваних змін. Міністерство освіти і науки відкрило шлях до вишів абітурієнтам, які зможуть стати студентами взагалі без складання національного мультипредметного тесту. Про це повідомив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров, інформує «Главком».

За словами директора директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олега Шарова, у 2026 році в українських абітурієнтів зʼявиться можливість вступати до вишів в Україні за результатами випускних іспитів країн Європи. Крім того, за результатами іспитів з української мови та історії України до університетів зможуть вступити мешканці тимчасово окупованих територій.

«Це вперше: це відповідь Міністерства на запит, що велика кількість молодих людей, навчаючись за кордоном, віддали перевагу очній освіті в Україні», – наголосив Шаров.

При цьому він зауважив, що дати результатів закордонних іспитів для вступу в українські виші поки обмежені. Тобто на відміну від результатів мультипредметного тесту, які дійсні протягом 3 років, в Україні прийматимуть результати іноземних випускних іспитів лише за 2025-2026 роки.

Посадовець зазначив, що цей процес є новим та можливо потребуватиме доопрацювань.

«Це новий підхід, який прописаний окремими методичними рекомендаціями. Я думаю, що ми проведемо ще декілька зустрічей із закладами вищої освіти стосовно його застосування, проведемо практику, а тоді зможемо говорити про цей механізм. Наразі важливо, що така можливість є», – пояснив Олег Шаров.

«Главком» писав, що студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності з нового навчального року отримуватимуть щонайменше 4 тис. грн стипендії. Уряд врегулював порядок виплат студентам приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням. Так, з 1 вересня 2026 року їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4 тис. грн. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

Нагадаємо, у держбюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Український криголам «Ноосфера» доставив експедицію до найбільшої антарктичної станції Британії
Вартість навчання в університетах зросте: заступник Лісового повідомив деталі
Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності
Рада може заборонити смартфони у школах: нардеп назвав причину
Нардеп пропонує заборонити гаджети в школах. Освітня омбудсменка відреагувала
