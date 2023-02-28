Нардепи пропонують запровадити відеофіксацію шкільних уроків: переваги та недоліки

Мова йде про відеофіксацію, яка буде записувати протиправні дії у школа

У Верховній Раді обговорюють можливість та доцільність запровадження відеофіксації навчання в школах. Зокрема, хочуть записувати уроки. Про це повідомила заступниця очільника Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Констанкевич наголосила, що мова йде про відеофіксацію, яка буде записувати протиправні дії у школах. За необхідності таке відео будуть додавати до доказів чи звернень у суді. У ЗМІ чи соцмережах його в жодному разі публікувати не будуть.

Зазначається, що подібну систему вже мають школи Великобританії, Ізраїлю, Китаю, Норвегії, США. Тому у Раді планують вивчати досвід цих країн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Ірини Констанкевич, перевагами системи можуть бути:

протидія мобінгу та булінгу;

розкриття крадіжок завдяки їхній фіксації;

захист від неправдивих звинувачень;

інформація щодо інцидентів між педагогами та учнями.

Однак, у відеофіксації уроків є також і недоліки:

висока вартість обладнання, необхідність його обслуговування;

складні процедури захисту персональних даних;

необхідно отримати згоду всіх без винятку учасників освітнього процесу.

Поки що дискусія триває. І лише в тому разі, якщо парламентарі ініціативу підтримають, відповідний законопроєкт буде внесений у Верховну Раду.

До слова, у Києво-Могилянській академії з 27 січня заборонено спілкуватися російською.