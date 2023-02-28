Нардепи пропонують запровадити відеофіксацію шкільних уроків: переваги та недоліки
Мова йде про відеофіксацію, яка буде записувати протиправні дії у школа
У Верховній Раді обговорюють можливість та доцільність запровадження відеофіксації навчання в школах. Зокрема, хочуть записувати уроки. Про це повідомила заступниця очільника Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.
Констанкевич наголосила, що мова йде про відеофіксацію, яка буде записувати протиправні дії у школах. За необхідності таке відео будуть додавати до доказів чи звернень у суді. У ЗМІ чи соцмережах його в жодному разі публікувати не будуть.
Зазначається, що подібну систему вже мають школи Великобританії, Ізраїлю, Китаю, Норвегії, США. Тому у Раді планують вивчати досвід цих країн.
За словами Ірини Констанкевич, перевагами системи можуть бути:
- протидія мобінгу та булінгу;
- розкриття крадіжок завдяки їхній фіксації;
- захист від неправдивих звинувачень;
- інформація щодо інцидентів між педагогами та учнями.
Однак, у відеофіксації уроків є також і недоліки:
- висока вартість обладнання, необхідність його обслуговування;
- складні процедури захисту персональних даних;
- необхідно отримати згоду всіх без винятку учасників освітнього процесу.
Поки що дискусія триває. І лише в тому разі, якщо парламентарі ініціативу підтримають, відповідний законопроєкт буде внесений у Верховну Раду.
До слова, у Києво-Могилянській академії з 27 січня заборонено спілкуватися російською.
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