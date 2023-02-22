Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Як довчити цих дітей?» Омбудсмен про проблеми українських школярів за кордоном

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Як довчити цих дітей?» Омбудсмен про проблеми українських школярів за кордоном
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів про проблеми українських школярів, які нині навчаються за кордоном
фото: з відкритих джерел

Українські школи наразі не зараховують оцінок, які учні отримали в закордонних школах

Україна поки не має системного підходу щодо підтримки українських школярів за кордоном і плану дій, що робити з дітьми, які повертаються і ще повернуться до України. Про це в розмові з «Главкомом» розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Сергій Горбачов розповів, що через те, що діти мусять навчатися у школах тих країн, де вони зараз живуть (за відмову у багатьох країнах доведеться платити великий штраф), більшість батьків обирають місцеві школи, а в українській дитина переходить на сімейну форму навчання чи екстернат. При цьому більшість дітей не володіють мовою країни перебування настільки, щоби навчатися у класах, які відповідають їхньому віку.

«На жаль, до сих пір не розроблений механізм зарахування українськими школами оцінок, отриманих дітьми у закордонних школах. Кожна школа вирішує на свій лад, з цим є великі проблеми. Не визнають навіть фізкультуру та малювання. А як довчити цих дітей, які перебували за кордоном?» – зазначив він.

Він додав, що зараз є кілька громадських проєктів, які допомагають таким дітям. Це, зокрема, проєкт «Освітній суп» – безоплатні онлайн-заняття (академічний тьюторинг у малих групах) з урахуванням шкільної програми. Зараз триває набір. 

Проєкт дає можливість учням 5-11 класів, які перебувають за кордоном, зберігати зв’язок з Україною та її системою освіти. Долучившись до проєкту, діти матимуть змогу вивчати українську мову, літературу та історію України. Безоплатні українознавчі онлайн-заняття відбуваються у будні ввечері та у суботу. Щоби дитина доєдналася до занять, батьки мають заповнити відповідну форму.

Нагадаємо, що Міносвіти порадило школам перейти на дистанційний освітній процес з 22 до 24 лютого у зв'язку з можливими ракетними ударами з боку Росії. 

До слова, в уряді анонсували розробку спеціальної процедури вступу до вишів для мешканців тимчасово окупованих територій, яка передбачає можливість не складати національний мультипредметний тест.

Читайте також: Освітній омбудсмен: Із вступною кампанією будуть великі складнощі. Але ми впораємося

Теги: школа навчання школярі освітній омбудсмен Сергій Горбачов дитина кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потребує сучасної зброї для контрнаступу
Танки для України. Чому цей процес такий повільний
27 сiчня, 13:12
Чиновники різних рівнів незадовленні рішенням Офісу президента
Заборона на виїзд. Як відреагували нардепи на рішення Банкової
31 сiчня, 19:02
Артистка також відповіла, чи готова взяти участь у проєкті «Холостячка»
Jerry Heil розповіла, скільки коштує її навчання у США та хто допоміг заплатити
28 сiчня, 19:46
97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі
Як працюватимуть столичні школи після канікул
27 сiчня, 16:48
Понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ
Правоохоронці викрили керівництво Житомирської митниці на корупційних схемах (фото)
31 сiчня, 12:35
Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер новорічну 10-денну відпустку провів за кордоном
Головний прокурор Києва провів новорічну відпустку за кордоном
2 лютого, 15:49
Інтернет-магазини не одразу відмовилися від обслуговування клієнтів російською мовою
Як виконується закон про мови. Омбудсмен назвав найпроблемніші сфери
11 лютого, 08:00
Нідерланди відправлять понад 200 своїх військових для навчання українських бійців у Німеччині
Нідерланди відправлять понад 200 своїх військових для навчання українських бійців у Німеччині
21 лютого, 01:45
Українські танкісти проходять навчання в Школі танкових військ у Мюнстері
На українських танкістів повісили «нацистське» тавро: роспропаганда запустила черговий фейк
21 лютого, 11:08

Наука та освіта

Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
Вступна кампанія-2023: що чекає на абітурієнтів
«Як довчити цих дітей?» Омбудсмен про проблеми українських школярів за кордоном
«Як довчити цих дітей?» Омбудсмен про проблеми українських школярів за кордоном
Міносвіти рекомендує школам перейти на дистанційне навчання у найближчі дні
Міносвіти рекомендує школам перейти на дистанційне навчання у найближчі дні
СБУ назвала кількість прихильників «русского мира» серед педагогів
СБУ назвала кількість прихильників «русского мира» серед педагогів
Освітній омбудсмен: «Вчителі допомагають дітям-переселенцям швидше заговорити українською»
Освітній омбудсмен: «Вчителі допомагають дітям-переселенцям швидше заговорити українською»
Яким дітям не підходить дистанційна освіта? Відповідь освітнього омбудсмена
Яким дітям не підходить дистанційна освіта? Відповідь освітнього омбудсмена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9559
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8140
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7133
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6962
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6627
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту