«Як довчити цих дітей?» Омбудсмен про проблеми українських школярів за кордоном

Українські школи наразі не зараховують оцінок, які учні отримали в закордонних школах

Україна поки не має системного підходу щодо підтримки українських школярів за кордоном і плану дій, що робити з дітьми, які повертаються і ще повернуться до України. Про це в розмові з «Главкомом» розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

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Сергій Горбачов розповів, що через те, що діти мусять навчатися у школах тих країн, де вони зараз живуть (за відмову у багатьох країнах доведеться платити великий штраф), більшість батьків обирають місцеві школи, а в українській дитина переходить на сімейну форму навчання чи екстернат. При цьому більшість дітей не володіють мовою країни перебування настільки, щоби навчатися у класах, які відповідають їхньому віку.

«На жаль, до сих пір не розроблений механізм зарахування українськими школами оцінок, отриманих дітьми у закордонних школах. Кожна школа вирішує на свій лад, з цим є великі проблеми. Не визнають навіть фізкультуру та малювання. А як довчити цих дітей, які перебували за кордоном?» – зазначив він.

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Він додав, що зараз є кілька громадських проєктів, які допомагають таким дітям. Це, зокрема, проєкт «Освітній суп» – безоплатні онлайн-заняття (академічний тьюторинг у малих групах) з урахуванням шкільної програми. Зараз триває набір.

Проєкт дає можливість учням 5-11 класів, які перебувають за кордоном, зберігати зв’язок з Україною та її системою освіти. Долучившись до проєкту, діти матимуть змогу вивчати українську мову, літературу та історію України. Безоплатні українознавчі онлайн-заняття відбуваються у будні ввечері та у суботу. Щоби дитина доєдналася до занять, батьки мають заповнити відповідну форму.

Нагадаємо, що Міносвіти порадило школам перейти на дистанційний освітній процес з 22 до 24 лютого у зв'язку з можливими ракетними ударами з боку Росії.

До слова, в уряді анонсували розробку спеціальної процедури вступу до вишів для мешканців тимчасово окупованих територій, яка передбачає можливість не складати національний мультипредметний тест.