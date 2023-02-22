Батькам столичних школярів радять прискорити оформлення учнівських квитків

Учнівськи квитки, замовлені до кінця лютого, можна отримати за старою ціною

З 1 березня зросте вартість виготовлення електронного учнівського квитка

Вартість виготовлення картки електронного учнівського квитка з 1 березня зросте до 100 гривень через підвищення вартості матеріалів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Батьки, які замовили квитки до кінця лютого, отримають їх за старою ціною, тому батькам рекомендують прискорити оформлення електронних учнівських», – зазначили у КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Як повідомили у ГІОЦ, більше половини столичних школярів – понад 150 тисяч, вже отримали електронні учнівські квитки. Ще 2,5 тисячі квитків – на стадії оформлення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що електронні учнівські дають право їхнім власникам безкоштовного проїзду у громадському пасажирському транспорті столиці. Крім того, це перший крок для створення додаткових цифрових сервісів для школярів, їх можна використовувати як перепустку до навчального закладу.

Для замовлення електронного учнівського квитка потрібно:

зареєструватись у системі https://scard.kyivcity.gov.ua/;

знайти в системі дані про свою дитину та приєднати її картку до свого облікового запису;

додати/замінити фото дитини;

сформувати замовлення електронного носія учнівського квитка і отримати рахунок на оплату;

оплатити замовлення (онлайн або через банківську установу).

На етапі модерації усі дані заявки перевіряє працівник навчального закладу, після чого е-квиток відправляють на виробництво. Приблизний термін його виготовлення від моменту замовлення до друку – 1 місяць.

Електронне урядування значно пришвидшує та спрощує отримання послуг киянами. За всіма етапами виготовлення е-квитка можна спостерігати у своєму особистому кабінеті. Батькам не потрібно нікуди їхати – коли учнівський буде готовий, його доставлять у заклад, де навчається дитина. Працює електронний учнівський квиток до завершення навчання в школі.