Як називати жителів Камʼянського і Камʼянець-Подільського? Мовознавиця назвала правильні варіанти

Українці часто називають неправильно мешканців Бердянська та Луганська

Українці часто неправильно називають мешканців різних міст України. Філологиня Ольга Васильєва відповіла на питання читача «Главкому», чи правильно називати мешканців Камʼянського і Камʼянця-Подільського камʼянчанами. Про це вона розповіла у рубриці «Главкому» «Мовне питання».

За її словами, у Камʼянському живуть у камʼянці. Так само як у Бердянську – бердянці, а в Луганську – луганці. Але не бердянчани і не луганчани, що часто можна почути у вжитку українців.

Ольга Васильєва пояснює, що мешканців Камʼянського варто називати камʼянчанами, тому що в назві міста є суфікс -ець. «Із -чани утворюються назви тільки від тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-: Вінниця – вінничани; Тростянець – тростянчани; Донецьк – донеччани; Чернівці – чернівчани; Гадяч – гадячани; Прилуки – прилучани», – пояснила мовознавиця.

