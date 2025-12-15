Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як називати жителів Камʼянського і Камʼянець-Подільського? Мовознавиця назвала правильні варіанти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Як називати жителів Камʼянського і Камʼянець-Подільського? Мовознавиця назвала правильні варіанти
колаж: glavcom.ua

 Українці часто називають неправильно мешканців Бердянська та Луганська

Українці часто неправильно називають мешканців різних міст України. Філологиня Ольга Васильєва відповіла на питання читача «Главкому», чи правильно називати мешканців Камʼянського і Камʼянця-Подільського камʼянчанами. Про це вона розповіла у рубриці «Главкому» «Мовне питання».

За її словами, у Камʼянському живуть у камʼянці. Так само як у Бердянську – бердянці, а в Луганську – луганці. Але не бердянчани і не луганчани, що часто можна почути у вжитку українців.

Ольга Васильєва пояснює, що мешканців Камʼянського варто називати камʼянчанами, тому що в назві міста є суфікс -ець. «Із -чани утворюються назви тільки від тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-: Вінниця – вінничани; Тростянець – тростянчани; Донецьк – донеччани; Чернівці – чернівчани; Гадяч – гадячани; Прилуки – прилучани», – пояснила мовознавиця.

Нагадаємо, як мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, що слово «собака» граматично чоловічого роду, хоча може позначати і самця, і самицю. Вона зауважила, що слово «собака» часто викликає запитання навіть серед філологів через те, що воно може означати як самця, так і самицю тварини.

Також Ольга Васильєва радила замість англійського слова «блекаут» використовувати український відповідник «знеструмлення». Васильєва наголосила, що замість запозиченого англійського слова «блекаут», яке нині вживають багато людей, доречно використовувати український відповідник «знеструмлення», адже мова має власні засоби для позначення цього явища без потреби в англіцизмах.

Раніше «Главком» писав про те, мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно українською вимовляти назву американської крилатої ракети Tomahawk, наголосивши на відмінності між транслітерацією та транскрипцією.

Читайте також:

Теги: мовознавець українська мова правила Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міндіч: що з ним не так? 10 запитань до мовознавиці
Міндіч: що з ним не так? 10 запитань до мовознавиці
15 листопада, 09:25
Чи треба утворювати фемінітив від «Героя України»? 10 запитань до мовознавиці
Чи треба утворювати фемінітив від «Героя України»? 10 запитань до мовознавиці
29 листопада, 10:00
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
На кордонах України запроваджено нові правила для вантажівок
24 листопада, 12:38
Вчителька географії образила учня 11-Б класу, назвавши його «скотиною» за прохання перейти на українську мову
Мовний скандал у чернівецькому ліцеї: Лубінець взяв ситуацію під особистий контроль
28 листопада, 04:38
Минулого тижня вчительку було відсторонено від обов'язків класного керівника
Мовний скандал у Чернівцях: учительку, яка обізвала учня через українську мову, звільнено
1 грудня, 22:07
В Україні вперше запрацювала система електронної нотифікації косметичної продукції
Україна запустила електронний реєстр косметики: що зміниться для виробників
3 грудня, 05:35
На Закарпатті викрили спробу ввезти сигарети під виглядом гуманітарної допомоги
Контрабандні сигарети на 3,5 млн грн посадовець хотів провезти під прикриттям благодійності
4 грудня, 19:47
З нового року відомі українцям алкогольниі напої змінять свою назву та етикетки
В Україні зникне «коньяк» та «шампанське». Що зміниться з 1 січня 2026 року
8 грудня, 18:40
Євросоюз спрощує відмову в притулку
Реформа міграції ЄС: схвалено жорсткіші правила депортації та притулку
9 грудня, 15:12

Суспільство

Як називати жителів Камʼянського і Камʼянець-Подільського? Мовознавиця назвала правильні варіанти
Як називати жителів Камʼянського і Камʼянець-Подільського? Мовознавиця назвала правильні варіанти
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua