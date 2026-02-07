Головна Спорт Новини
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади
Трамп підтримав Венса
фото: Reuters

Трамп заявив, що у США Венса не освистують

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував освистування віцепрезидента США Джей Ді Венс на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Про це повідомляє Главком з посиланням на Fox News.

Що сказав Трамп

У Трампа запитали про його реакцію на освистування Венса в Італії.

«Це дивно, бо людям він подобається. Ну, я маю на увазі, що він, чесно кажучи, в чужій країні. У цій країні його не освистують», – заявив Трамп.

Реакція вболівальників на Венса

Уболівальники освистали віцепрезидента США Джей Ді Венса, якого показали на екранах стадіону під час проходу американців.

Раніше глядачі також свистом зустріли делегацію ізраїльських атлетів.

Венс очолює делегацію США на Олімпіаді, до складу якої входять його дружина Уша Венс, державний секретар Марко Рубіо та посол США в Італії Тілман Фертітта.

Президент США Дональд Трамп на церемонії не був присутній.

Читайте також:

Участь України у церемонії відкриття Олімпіади

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, що відбулися одразу у кількох італійських локаціях – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, ключовою частиною шоу традиційно став парад націй.

На стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані синьо-жовтий прапор України несла дебютантка Олімпійських ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Для спортсменки цей вихід став особливо емоційним – її батько служить у лавах Збройних сил України.

«Я не думала, що саме мені довірять нести прапор. В Україні є багато більш відомих спортсменів, але я впевнена, що тато пишається мною – і тим, що я тут, і тим, що представляю країну», — зізналася Сидьорко в коментарі Національному олімпійському комітету.

Ще однією зіркою міланської частини церемонії став фігурист Кирило Марсак. Український представник одиночного катання виконав запальні рухи на початку урочистого проходу, запаливши публіку. 

Паралельно в Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем України став Владислав Гераскевич – перший в історії український скелетоніст.

Теги: Олімпіада олімпійські ігор Джей Ді Венс Дональд Трамп

