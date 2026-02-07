Головна Спорт Новини
Глядачі освистали віцепрезидента США Венса на церемонії відкриття Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Уболівальники освистали Венса, якого показали на екранах стадіону під час проходу американців
фото: AP

Венс очолює делегацію США на Олімпіаді

Віцепрезидент США Джей Ді Венс був освистаний на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Реакція вболівальників на Венса

Уболівальники освистали віцепрезидента США Джей Ді Венса, якого показали на екранах стадіону під час проходу американців.

Раніше глядачі також свистом зустріли делегацію ізраїльських атлетів.

Венс очолює делегацію США на Олімпіаді, до складу якої входять його дружина Уша Венс, державний секретар Марко Рубіо та посол США в Італії Тілман Фертітта.

Президент США Дональд Трамп на церемонії не був присутній.

Читайте також:

Участь України у церемонії відкриття Олімпіади

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, що відбулися одразу у кількох італійських локаціях – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, ключовою частиною шоу традиційно став парад націй.

На стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані синьо-жовтий прапор України несла дебютантка Олімпійських ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Для спортсменки цей вихід став особливо емоційним – її батько служить у лавах Збройних сил України.

«Я не думала, що саме мені довірять нести прапор. В Україні є багато більш відомих спортсменів, але я впевнена, що тато пишається мною – і тим, що я тут, і тим, що представляю країну», — зізналася Сидьорко в коментарі Національному олімпійському комітету.

Ще однією зіркою міланської частини церемонії став фігурист Кирило Марсак. Український представник одиночного катання виконав запальні рухи на початку урочистого проходу, запаливши публіку. 

Паралельно в Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем України став Владислав Гераскевич – перший в історії український скелетоніст.

Теги: олімпійські ігри Джей Ді Венс Олімпіада

