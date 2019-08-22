На Закарпатті вчителька склала ЗНО на 200 балів



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Федосеєву нагородили пам'ятною відзнакою «Мудра сова»

Ганна Федосеєва склала на 200 балів ЗНО з хімії та біології

На Закарпатті вчителька-переселенка з Макіївки Ганна Федосеєва склала ЗНО з хімії та біології на 200 балів, аби довести учням, що скласти ЗНО на найвищий бал — просто і можливо.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мене здивувало, коли після публікації результатів ЗНО я дізналася, що однією з чотирьох двохсотбальників, що складали ЗНО цьогоріч, стала жителька Мукачева Ганна Федосєєва, за фахом — вчителька інформатики, хімії та права, доцент Донецького університету, в минулому — колишня жителька Макіївки Донецької області. Ми вирішили відзначити експеримент пані Ганни і нагородити її разом із випускниками закарпатських шкіл, яких традиційно нагороджуємо за найвищий бал із ЗНО швейцарськими годинниками та ручками «Паркер», - розповіла директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Сопкова.

Відтак, Федосеєву нагородили пам'ятною відзнакою «Мудра сова».

«У моєму житті було безліч іспитів, а от ЗНО ніколи складати не доводилось, і всі мої розповіді учням були не про власний досвід. Тож цього року я вирішила це виправити і скласти ЗНО особисто, побачити усі моменти організації, проведення іспиту і довести, що в складанні ЗНО на 200 балів нема нічого надскладного і недосяжного» - сказала Федосеєва.

Решта переможців з написання ЗНО на Закарпатті — це випускники сільських загальноосвітніх шкіл - Аделіна Федак, випускниця Лучківської ЗОШ (Мукачівщина) та Валерія Кашмей, випускниця Великоберезнянської гімназії. Обидві дівчини стали студентками, Аліна Федак навчатиметься у Національному медуніверситеті ім. Богомольця, а Валерія Кашмей - в Буковинському університеті.

Як повідомлялося, в Україні вперше відбудеться ЗНО для вчителів.