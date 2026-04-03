Педагоги разом із проєктом «Знай свою Україну» інтегруватимуть народні ігри в освітній процес, – Гнат Коробко

Знай свою Україну» – освітній проєкт про традиційну українську культуру

Вчителі разом із проєктом «Знай свою Україну» впроваджуватимуть українські народні ігри в освітню програму. Про це в коментарі «Апострофу» повідомив меценат та співавтор проєкту Гнат Коробко після вебінару для педагогів зі всієї країни.

«Вебінар «Весняні народні ігри в українській школі», який організував проєкт «Знай свою Україну», викликав значний інтерес серед освітян і зібрав близько тисячі реєстрацій лише за два дні. На вебінарі обговорили з освітянами можливості використання українських народних ігор у сучасному освітньому середовищі. В умовах, коли значна частина освіти й дитячого спілкування переходить у цифровий формат, через спів, рух і гру, діти природно навчаються взаємодіяти, співпрацювати й проводити час разом. Тому важливо повертати народні ігри в сучасний освітній простір», – розповів Гнат Коробко.

За його словами, під час вебінару освітяни дізналися про походження весняних традиційних ігор та як їх можна інтегрувати в освітній процес.

«Під час вебінару учасники дізналися про походження весняних ігор та їхню роль у традиційній культурі. Окрему увагу приділили тому, як традиційні ігри можна інтегрувати в освітній процес – під час шкільних перерв, уроків фізичної культури, у програмі шкільних подій, гуртків і дитячих таборів», – зазначив Гнат Коробко.

За його словами, у практичній частині учасники вебінару розібрали кілька традиційних ігор-веснянок та обговорили, як адаптувати їх для роботи з дітьми. Усі учасники також отримали готові матеріали для використання у своїй роботі: добірку народних ігор, а також гайд з порадами щодо впровадження традиційних ігор у сучасній школі.

Нагадаємо, «Знай свою Україну» – це освітній проєкт про традиційну українську культуру, який у партнерстві з благодійними та культурними інституціями та за підтримки мецената Гната Коробка створює навчальні курси, уроки й практичні матеріали для освітян і широкої аудиторії.