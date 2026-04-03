Педагоги разом із проєктом «Знай свою Україну» інтегруватимуть народні ігри в освітній процес, – Гнат Коробко

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Вчителі разом із проєктом «Знай свою Україну» впроваджуватимуть українські народні ігри в освітню програму. Про це в коментарі «Апострофу» повідомив меценат та співавтор проєкту Гнат Коробко після вебінару для педагогів зі всієї країни.

«Вебінар «Весняні народні ігри в українській школі», який організував проєкт «Знай свою Україну», викликав значний інтерес серед освітян і зібрав близько тисячі реєстрацій лише за два дні. На вебінарі обговорили з освітянами можливості використання українських народних ігор у сучасному освітньому середовищі. В умовах, коли значна частина освіти й дитячого спілкування переходить у цифровий формат, через спів, рух і гру, діти природно навчаються взаємодіяти, співпрацювати й проводити час разом. Тому важливо повертати народні ігри в сучасний освітній простір», – розповів Гнат Коробко.

За його словами, під час вебінару освітяни дізналися про походження весняних традиційних ігор та як їх можна інтегрувати в освітній процес.

«Під час вебінару учасники дізналися про походження весняних ігор та їхню роль у традиційній культурі. Окрему увагу приділили тому, як традиційні ігри можна інтегрувати в освітній процес – під час шкільних перерв, уроків фізичної культури, у програмі шкільних подій, гуртків і дитячих таборів», – зазначив Гнат Коробко.

За його словами, у практичній частині учасники вебінару розібрали кілька традиційних ігор-веснянок та обговорили, як адаптувати їх для роботи з дітьми. Усі учасники також отримали готові матеріали для використання у своїй роботі: добірку народних ігор, а також гайд з порадами щодо впровадження традиційних ігор у сучасній школі.

Нагадаємо, «Знай свою Україну» – це освітній проєкт про традиційну українську культуру, який у партнерстві з благодійними та культурними інституціями та за підтримки мецената Гната Коробка створює навчальні курси, уроки й практичні матеріали для освітян і широкої аудиторії.

Читайте також

Студентський протест під стінами Університету Шевченка
Вибори під час війни: мініатюрна модель
2 квiтня, 10:04
Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров
Червоний корпус: оргії та корупція? Ректор Університету Шевченка відповідає на звинувачення Інтерв’ю
1 квiтня, 10:30
Микола Трофименко вважає, що вартість навчання в українських університетах є адекватною
Вартість навчання в університетах зросте: заступник Лісового повідомив деталі
31 березня, 18:26
Заступник міністра освіти розповів про популярні спеціальності в Україні
Міносвіти змінює систему держзамовлення на користь дефіцитних професій: роз’яснення заступника міністра
26 березня, 12:07
Штрафи за прогули вже передбачені законодавством і мають градацію: від 1 700 до 3 500 грн
Рада пояснила причину штрафів за прогули дітей у школі
24 березня, 17:13
Київ пропонує спростити допуск до додаткової сесії НМТ-2026 через безпекову ситуацію
НМТ після безсонних ночей в укритті: Київ закликає змінити правила тестування у 2026 році
24 березня, 13:59
Школа повинна звернутися до служби у справах дітей та ювенальної поліції у випадках, коли дитина систематично не відвідує уроки
Чи штрафуватимуть батьків за прогули дітей: роз’яснення ювенальної поліції
24 березня, 07:44
Комісія Мінкульту має завершити перевірку Національної музичної академії до 20 березня
Студентка з Китаю спровокувала переполох у київській консерваторії. Мінкульт почав перевірку
10 березня, 21:00
Київська влада пропонує переглянути формат НМТ
Київська влада закликає уряд переглянути формат НМТ через важку зиму
6 березня, 18:30

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
