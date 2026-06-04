Чи скасують обов'язковий НМТ з математики? Міністр освіти зробив заяву

Лісовий: Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ – це абсурд

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що МОН не підтримує законопроєкт, який передбачає скорочення кількості предметів НМТ та надання математиці статусу предмета на вибір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Уряд подав законопроєкт щодо умов вступу на 2027 рік, він відповідає тим умовам, які є наразі в 2026 році… Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики ми не підтримуємо категорично», – сказав Лісовий.

Міністр наголосив, що НМТ саме для того, щоб підтвердити ключову спроможність читати, писати і рахувати, і математика повинна бути обов’язковим предметом. «Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ – це абсурд, це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни», – наголосив він.

Нагадаємо, група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Чинна формула НМТ «3+1» передбачає три обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України – плюс один предмет на вибір.

Як повідомлялося, реєстрація у Верховній Раді законопроєкту, який пропонує вилучити математику з переліку обов’язкових предметів Національного мультипредметного тесту з 2027 року, викликала хвилю обурення в освітній та науковій спільноті. Експерти називають цю ініціативу ознакою глибокої кризи державного мислення та шляхом до втрати інтелектуального суверенітету країни.

Зауважимо, лише 11% громадян України вважають, що математика не знадобилася їм після закінчення школи, і 6% виступають за зменшення годин її викладання. Такі дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології оприлюднив генеральний директор інституту, професор Володимир Паніотто, коментуючи ініціативу народних депутатів вилучити математику з переліку обов'язкових предметів Національного мультипредметного тесту.

До слова, на сайті Кабінету Міністрів зареєстровано петицію із закликом скасувати обов'язкове складання національного мультипредметного тесту (НМТ) для вступників на контрактну (платну) форму навчання.