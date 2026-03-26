Міносвіти змінює систему держзамовлення на користь дефіцитних професій: роз’яснення заступника міністра

Лариса Голуб
glavcom.ua
Заступник міністра освіти розповів про популярні спеціальності в Україні
фото: РБК-Україна

Держава надає більше бюджетних місць майбутнім медикам, вчителям, реабілітологам

Міністерство освіти і науки України переглядає підходи до фінансування вищої освіти. Відтепер держава фокусуватиметься на підтримці професій, які є критично важливими для відбудови країни, тоді як «модні» напрями отримають менше бюджетних місць. Про пріоритети вступної кампанії розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко, інформує «Главком».

За словами заступника міністра освіти Миколи Трофименка, найбільшу підтримку від держави отримають майбутні медики, вчителі, реабілітологи та інженери. Саме ці фахівці зараз є найбільш затребуваними на ринку праці та в державному секторі.

«Якщо подивитися на вступ останніх років, то звичний попит нікуди не зник – право, менеджмент, економіка й далі тримаються в топі попиту. Але з кожним роком їх все більше посувають комп’ютерні науки, інженерія, медицина, реабілітація, психологія і навіть педагогіка і будівництво», – зазначив Микола Трофименко.

За словами Миколи Трофименка, університети мають готувати фахівців під реальні потреби ринку праці та нову демографічну ситуацію. Мета реформи – подолати дефіцит кадрів у критичних галузях та зробити витрачання бюджетних коштів на освіту більш ефективним.

Також заступник міністра зауважив, що для популярних спеціальностей, де держзамовлення обмежене, ширше впроваджуватимуть систему грантів. Це дозволить вступникам з високими балами Національного мультипредметного тесту отримати від держави співфінансування (часткову оплату навчання), навіть якщо вони не пройшли на повний бюджет.

«Главком» писав, що студенти і викладачі найбільшого спортивного університету вийшли на мітинг до Мінспорту. Причиною мітингу стало рішення Мінспорту перенести вибори ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України з 25 березня на 23 вересня 2026 року. Заступник міністра закликав колектив університету не сумніватися у відкритості процесу.

«Главком» також писав, що Міністерство освіти і науки України оприлюднило порядок прийому до закладів вищої освіти на 2026 рік, який передбачає низку змін для абітурієнтів. Однією з ключових новацій стало скасування обов’язкових мотиваційних листів при вступі. Також українські університети визнаватимуть результати європейських іспитів, які можна буде зарахувати замість Національного мультипредметного тесту.

Серед інших змін: запровадження обмеження на кількість поданих заяв. Абітурієнти зможуть подати не більше 10 заяв загалом, із яких максимум п’ять – на бюджетну форму навчання.

