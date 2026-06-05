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Терехов: Університети мають стати основою відбудови України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Терехов: Університети мають стати основою відбудови України

«Наше завдання – не просто відремонтувати зруйноване, а створити країну кращою, ніж вона була до війни»

У Харкові відбувся Всеукраїнський форум «Наука і науковці українського прифронту: сьогодення та майбутнє», організований Асоціацією прифронтових міст та громад спільно з Харківською міською радою. Захід об’єднав близько 100 керівників та представників закладів вищої освіти з усієї країни, органів державної влади, науковців та молодих учених для обговорення ролі науки та університетів у повоєнному відновленні держави, розвитку громад та формуванні економіки майбутнього.

Відкриваючи форум, Голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив, що відбудова України повинна спиратися не лише на інвестиції в інфраструктуру, а й на власний науковий, освітній та інтелектуальний потенціал.

«Наше завдання – не просто відремонтувати зруйноване, а створити країну кращою, ніж вона була до війни. Для цього університети та наукові установи мають бути не лише учасниками відбудови – вони повинні стати її архітекторами та головними мозковими центрами. Саме там мають народжуватися рішення для розвитку країни на десятиліття вперед: від нових технологій та сучасної інженерії до підготовки фахівців для економіки майбутнього», – зазначив Ігор Терехов.

За його словами, після завершення війни Україна має використати відбудову для переходу до нової економічної моделі, заснованої на знаннях, інноваціях та високій доданій вартості.

«Якщо після війни ми просто відновимо зруйновану інфраструктуру, але не змінимо економічну модель, Україна ризикує знову залишитися залежною від експорту сировини та імпорту складних технологій. Відбудова має стати не поверненням до того, що було, а переходом до економіки знань, інженерії, інновацій та високої доданої вартості», – наголосив Терехов.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак наголосив, що одним із ключових завдань держави сьогодні є збереження та розвиток наукового потенціалу країни, а також посилення ролі університетів у формуванні інноваційної економіки.

«Наше завдання як держави, освітян і науковців – зробити все можливе для майбутнього покоління. Для цього ми повинні перетворити університети та наукові установи на центри інновацій, які безпосередньо пов’язані з економікою та допомагають рухати країну вперед», – зазначив Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Голова Спілки ректорів закладів вищої освіти Харківської області Володимир Пономаренко звернув увагу на виклики, з якими сьогодні стикаються університети прифронтових територій, та наголосив на необхідності збереження молоді в регіоні.

«Війна закінчиться. Але вже сьогодні ми маємо думати про те, хто буде жити в наших містах, хто буде займатися наукою, працювати, створювати сім’ї та розвивати громади. Якщо ми не збережемо молодь у наших регіонах, ніхто не зробить цього за нас», – зазначив Володимир Пономаренко.

Голова Ради молодих вчених Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Руслан Запорожченко наголосив, що сьогодні важливо говорити не лише про втрати, яких зазнали університети через війну, а й про їхню здатність адаптуватися, трансформуватися та знаходити нові можливості для розвитку.

«Ми повинні відходити від сприйняття прифронтових університетів виключно як інституцій, які переживають втрати. Сьогодні все більше потрібно говорити про адаптацію, трансформацію та нові підходи до розвитку науки. Війна створила надзвичайно складні виклики, але водночас відкрила нові можливості для міжнародної співпраці, академічної мобільності та розвитку наукових спільнот. Тому давайте не сприймати прифронтові університети як периферію науки. Час показав і ще покаже, що саме вони стають важливими центрами розвитку сучасної України», – зазначив Руслан Запорожченко.

Резюмуючи дискусію, Ігор Терехов наголосив, що для прифронтових міст і громад відновлення університетів має не лише освітнє, а й економічне, демографічне та стратегічне значення.

«Мало просто звести нові університетські стіни. Важливо, щоб у цих стінах народжувалися нові знання, нові технології, нові кадри і нові рішення для країни. Саме так формується майбутнє України», – підсумував Голова Асоціації прифронтових міст та громад.

Теги: інвестиції війна технології наука Ігор Терехов

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