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Учительські танці стали ознакою кризи освіти. Експерт розкритикував новий шкільний тренд

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Учительські танці стали ознакою кризи освіти. Експерт розкритикував новий шкільний тренд
Виступи педагогів стали проявом дешевого популізму та спробою догодити учням
скріншот з відео

Школа ризикує перетворитися на майданчик для розваг замість осередку знань

Масові танці педагогів під час останніх дзвоників часто є проявом дешевого популізму та спробою створити ефектну картинку замість реальної роботи над якістю освіти. Заслужений працівник освіти України та колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук різко розкритикував популярну останніми роками практику виступів учителів на шкільних святах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

Критика «педагогічного шоу»

Освітянин звернув увагу на те, що соціальні мережі заповнені відео саме з танцями вчителів, а не учнів. Лікарчук наголосив, що не має нічого проти творчих виступів педагогів, якщо вони демонструють високий рівень культури, майстерності та естетичного смаку.

Водночас він вважає, що значна частина подібних виступів виникає через бажання адміністрацій шкіл створити «модну картинку» для соцмереж або звітності.

Причинами такого явища можуть бути адміністративний тиск, спроби здобути популярність серед учнів або професійна криза частини педагогів, які шукають нові способи комунікації з дітьми.

Питання якості освіти

Особливу увагу Лікарчук звернув на те, що батьки часто схвально реагують на такі виступи, але водночас масово звертаються до репетиторів.

«Ми аплодуємо вчителям за те, що вони вміють трясти тілом, але платимо шалені гроші стороннім людям за те, що школа мала б робити за замовчуванням – за знання», – наголосив він.

Освітянин також розкритикував поширення, за його словами, дитиноугодництва в сучасній школі. «Справжня педагогіка – це виклик, це виховання волі та розуму. А коли вчитель стає в один ряд із блогерами, намагаючись перетанцювати стрічку соцмереж, він програє. Бо освіта – це не шоу», – зазначив Лікарчук.

Окремо він поставив під сумнів твердження про формування в Україні «нового вчителя», наголосивши на проблемах із рівнем знань учнів та залежністю багатьох школярів від послуг репетиторів.

На думку Лікарчука, оцінювати ефективність освітньої реформи потрібно не за популярністю відео в соцмережах, а за результатами навчання та якістю підготовки випускників.

Реакція користувачів мережі

Частина користувачів у коментарях підтримала позицію Лікарчука. Вони заявили, що головним завданням школи залишається навчання, а не розважальні шоу. Деякі дописувачі порівняли сучасні виступи педагогів із радянською художньою самодіяльністю, стверджуючи, що прагнення створити ефектну картинку для соцмереж не додає авторитету ані вчителям, ані навчальним закладам.

Учительські танці стали ознакою кризи освіти. Експерт розкритикував новий шкільний тренд фото 1
скріншот із Fecebbok

Інша частина користувачів пішла ще далі у своїх оцінках. У коментарях лунала критика сучасних освітніх підходів, які, на їхню думку, дедалі більше орієнтуються на розваги та популярність замість знань. Дехто висловлював занепокоєння тим, що школа поступово відходить від своєї основної функції – якісної підготовки учнів, а педагоги змушені шукати прихильність дітей через яскраві виступи та активність у соцмережах.

Учительські танці стали ознакою кризи освіти. Експерт розкритикував новий шкільний тренд фото 2
скріншот із Facebook

До слова, Кабінет Міністрів посилив контроль за відвідуванням шкіл. Відтепер органи управління освітою зобов'язані негайно передавати службам у справах дітей інформацію про учнів, які не навчаються або тривалий час не відвідують заняття. Своєю чергою, відповідні служби мають вести облік таких випадків, вживати заходів для повернення дітей до навчання та допомагати відновлювати необхідні документи.

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Теги: освіта Ігор Лікарчук

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