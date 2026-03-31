Вартість навчання в університетах зросте: заступник Лісового повідомив деталі

У наступному навчальному році виші продовжать підвищувати вартість навчання

У 2026 році вартість навчання у закладах вищої освіти на контракті продовжить зростати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра освіти Миколу Трофименка.

Як зазначив урядовець, тенденція підвищення цін повʼязана з тим, що вишам необхідно формувати свої спеціальні фонди. «Працівникам університетів з 1 січня 2026 року підвищили заробітну плату на 30%, а з 1 вересня підвищать ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати – ми маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту у наших закладах вищої освіти», – каже він.

Водночас Трофименко наголосив, що наразі вартість навчання в українських університетах адекватна.

Тим часом директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров наголосив на тому, що дешева вища освіта не буває якісною. «За вищу освіту потрібно платити дорого: за бюджетників платить держава, а за контрактників – батьки, родина», – каже він.

Шаров додав, що вища освіта в Україні досі є у декілька разів дешевшою, ніж у багатьох країнах Європи. «Зовсім копійчаної освіти ми собі дозволити не можемо, інакше наші науково-педагогічні працівники просто їхатимуть за кордон, і нікому буде вчити наших студентів», – пояснив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих.

Нагадаємо, в українських університетах готують масштабні зміни, які зачеплять як фінансову сторону навчання, так і безпекову підготовку студентів. Заступник міністра освіти Микола Трофименко роз’яснив, чому застаріла модель військового вишколу відходить у минуле.

До слова, Міністерство освіти і науки України переглядає підходи до фінансування вищої освіти. Відтепер держава фокусуватиметься на підтримці професій, які є критично важливими для відбудови країни, тоді як «модні» напрями отримають менше бюджетних місць.

За словами заступника міністра освіти Миколи Трофименка, найбільшу підтримку від держави отримають майбутні медики, вчителі, реабілітологи та інженери. Саме ці фахівці зараз є найбільш затребуваними на ринку праці та в державному секторі.