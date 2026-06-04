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На сайті Кабміну з'явилась петиція про вступ на платну форму навчання без НМТ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На сайті Кабміну з'явилась петиція про вступ на платну форму навчання без НМТ
Останніми днями в Україні зафіксовано все більше хвилі обурення через НМТ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Автор ініціативи пропонує залишити НМТ обов'язковим лише для абітурієнтів, які претендують на бюджетні місця

На сайті Кабінету Міністрів зареєстровано петицію із закликом скасувати обов'язкове складання національного мультипредметного тесту (НМТ) для вступників на контрактну (платну) форму навчання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст петиції.

Автор ініціативи пропонує залишити НМТ обов'язковим лише для абітурієнтів, які претендують на бюджетні місця. Натомість вступ на контракт пропонують дозволити за результатами співбесіди, конкурсу документів або інших механізмів, які визначатимуть заклади вищої освіти.

«НМТ має залишатися справедливим інструментом конкурсного відбору для тих, хто претендує на місця державного або регіонального замовлення. Якщо держава фінансує навчання – конкурс через НМТ є логічним. Але якщо родина самостійно оплачує навчання дитини, примушувати її проходити додатковий загальнонаціональний іспит не є необхідним», – йдеться у тексті петиції.

У тексті петиції зазначається, що українські школярі вже четвертий рік навчаються в умовах повномасштабної війни, постійних повітряних тривог, обстрілів, відключень електроенергії та психологічного навантаження. Автор наголошує, що якщо родина самостійно оплачує навчання дитини, обов'язкове проходження загальнонаціонального тесту не є необхідним.

Також у зверненні звертають увагу на скорочення кількості молоді в Україні та виїзд частини випускників за кордон. На думку автора, держава має створювати умови для навчання молоді в українських вишах, а не запроваджувати додаткові бар'єри.

«Дітей в Україні стає менше. Частина молоді вже виїхала за кордон. Ті випускники, які залишаються в Україні, готові навчатися тут, працювати тут і відновлювати державу, потребують підтримки, а не додаткових бар’єрів. Держава має підтримувати дітей і родини, а не систему нескінченної підготовки, курсів і репетиторів», – пише автор.

Серед запропонованих змін:

  • залишити НМТ обов'язковим для вступу на бюджет;
  • дозволити вступ на контракт без НМТ;
  • заборонити переведення на бюджет у межах вступної кампанії для тих, хто вступив на контракт без складання тесту.

Днями у мережі спалахнув скандал після того, як група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроект № 15254-1 від 2 червня 2026 року – про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Нардепи запропонували прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ.

Також користувачі соцмереж бурхливо відреагували на слова очільника Міністерства освіти Оксена Лісового про те, що складати чотири предмети в один день не є надто складно. Він оцінив рівень складності тестування та закликав батьків не створювати штучного психологічного тиску на випускників.

Відповідаючи на запитання про те, чи не є заважкою для випускників необхідність складати чотири предмети за один день, та ще й в умовах повітряних тривог, Оксен Лісовий наголосив, що цей етап є абсолютно посильним.

До слова, Верховна Рада України вже наступного тижня може розглянути питання про звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового.

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Теги: НМТ скандал навчання петиція школярі іспит

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