Рада звільнить Лісового? Нардепка дала пояснення
21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Оксена Лісового новим міністром освіти та науки
Верховна Рада України вже наступного тижня може розглянути питання про звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Про це повідомила народна депутатка Лариса Білозір, пише «Главком».
На це, за словами нардепки, вказують пропозиції комітетів до порядку денного наступних пленарних засідань, де від Комітету з питань освіти, науки та інновацій зазначено «кадрове питання».
«Як народний депутат, я неодноразово критикувала політику Міністерства освіти останніх років. Насамперед через рішення, які можуть призвести до скорочення доступу дітей до освіти в громадах, спроби механічного укрупнення мережі закладів освіти без урахування реалій воєнного часу, а також через відсутність належного діалогу з громадами, педагогами та батьками», – додала Білозір.
Днями у мережі спалахнув скандал після того, як група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроект № 15254-1 від 2 червня 2026 року – про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Нардепи запропонували прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ.
Також користувачі соцмереж бурхливо відреагували на слова очільника Міністерства освіти Оксена Лісового про те, що складати чотири предмети в один день не є надто складно. Він оцінив рівень складності тестування та закликав батьків не створювати штучного психологічного тиску на випускників.
Відповідаючи на запитання про те, чи не є заважкою для випускників необхідність складати чотири предмети за один день, та ще й в умовах повітряних тривог, Оксен Лісовий наголосив, що цей етап є абсолютно посильним.
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