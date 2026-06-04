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Рада звільнить Лісового? Нардепка дала пояснення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рада звільнить Лісового? Нардепка дала пояснення
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий
фото з відкритих джерел
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21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Оксена Лісового новим міністром освіти та науки

Верховна Рада України вже наступного тижня може розглянути питання про звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Про це повідомила народна депутатка Лариса Білозір, пише «Главком».

На це, за словами нардепки, вказують пропозиції комітетів до порядку денного наступних пленарних засідань, де від Комітету з питань освіти, науки та інновацій зазначено «кадрове питання».

«Як народний депутат, я неодноразово критикувала політику Міністерства освіти останніх років. Насамперед через рішення, які можуть призвести до скорочення доступу дітей до освіти в громадах, спроби механічного укрупнення мережі закладів освіти без урахування реалій воєнного часу, а також через відсутність належного діалогу з громадами, педагогами та батьками», – додала Білозір.

Рада звільнить Лісового? Нардепка дала пояснення фото 1

Днями у мережі спалахнув скандал після того, як група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроект № 15254-1 від 2 червня 2026 року – про скорочення кількості обов'язкових предметів НМТ з трьох до двох. Нардепи запропонували прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ.

Також користувачі соцмереж бурхливо відреагували на слова очільника Міністерства освіти Оксена Лісового про те, що складати чотири предмети в один день не є надто складно. Він оцінив рівень складності тестування та закликав батьків не створювати штучного психологічного тиску на випускників.

Відповідаючи на запитання про те, чи не є заважкою для випускників необхідність складати чотири предмети за один день, та ще й в умовах повітряних тривог, Оксен Лісовий наголосив, що цей етап є абсолютно посильним.

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Теги: Верховна Рада скандал звільнення Оксен Лісовий кадрові зміни

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