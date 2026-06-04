Вступ-2026 до військових навчальних закладів: продовжено терміни подачі документів

Міноборони: Не відкладайте подання документів на останні дні та завчасно звертайтеся до приймальних комісій

Вступники до військових вишів та коледжів отримали додатковий час для подачі документів – терміни продовжено на один місяць до 1 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що оновлені строки подачі документів поширюються на вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та заклади фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).

Нові строки подачі документів до ВВНЗ та військових коледжів

Вступники, які планують здобути освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти мають дотримуватися таких термінів:

прийом заяв (рапортів), оформлення та надсилання документів від ТЦК та СП, служб персоналу військових частин, установ та організацій до приймальних комісій – до 1 липня 2026 р.;

прийом заяв безпосередньо від вступників та оформлення документів приймальними комісіями ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО – до 20 липня 2026 р.;

проведення вступних випробувань та конкурсного відбору – з 20 по 30 липня 2026 р.;

виконання вимог до зарахування та скасування зареєстрованих заяв в електронних кабінетах (за наявності) – до 15:00 31 липня 2026 р.;

зарахування вступників на навчання – до 1 серпня 2026 р.

«Оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам вчасно підготуватися та пройти подальші етапи вступної кампанії», – наголошує Міноборони.

Рекомендації для абітурієнтів

Міністерство додало: «Не відкладайте подання документів на останні дні та завчасно звертайтеся до приймальних комісій для отримання консультацій щодо особливостей вступу у 2026 році».

Нагадаємо, 20 травня стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона триватиме до 25 червня. Цьогоріч НМТ проходить за тогорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишився незмінним.

Як повідомлялося, на основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тис. більше, ніж торік. Аналізуючи вибір предметів під час реєстрації на НМТ, міністр освіти зазначив, що учасники орієнтуються насамперед на прикладну цінність дисципліни для майбутньої професії.

До слова, Міністерство освіти і науки затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: скасовано обов'язкові мотиваційні листи, а українські університети визнаватимуть результати деяких європейських іспитів як альтернативу НМТ.