Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Вступ-2026 до військових навчальних закладів: продовжено терміни подачі документів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вступ-2026 до військових навчальних закладів: продовжено терміни подачі документів
Оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам вчасно підготуватися та пройти подальші етапи вступної кампанії
фото: Міноборони

Міноборони: Не відкладайте подання документів на останні дні та завчасно звертайтеся до приймальних комісій

Вступники до військових вишів та коледжів отримали додатковий час для подачі документів – терміни продовжено на один місяць до 1 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що оновлені строки подачі документів поширюються на вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та заклади фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).

Нові строки подачі документів до ВВНЗ та військових коледжів

Вступники, які планують здобути освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти мають дотримуватися таких термінів:

  • прийом заяв (рапортів), оформлення та надсилання документів від ТЦК та СП, служб персоналу військових частин, установ та організацій до приймальних комісій – до 1 липня 2026 р.;
  • прийом заяв безпосередньо від вступників та оформлення документів приймальними комісіями ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО – до 20 липня 2026 р.;
  • проведення вступних випробувань та конкурсного відбору – з 20 по 30 липня 2026 р.;
  • виконання вимог до зарахування та скасування зареєстрованих заяв в електронних кабінетах (за наявності) – до 15:00 31 липня 2026 р.;
  • зарахування вступників на навчання – до 1 серпня 2026 р.

«Оновлений графік подачі документів допоможе абітурієнтам вчасно підготуватися та пройти подальші етапи вступної кампанії», – наголошує Міноборони.

Рекомендації для абітурієнтів

Міністерство додало: «Не відкладайте подання документів на останні дні та завчасно звертайтеся до приймальних комісій для отримання консультацій щодо особливостей вступу у 2026 році».

Нагадаємо, 20 травня стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона триватиме до 25 червня. Цьогоріч НМТ проходить за тогорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишився незмінним.

Як повідомлялося, на основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тис. більше, ніж торік. Аналізуючи вибір предметів під час реєстрації на НМТ, міністр освіти зазначив, що учасники орієнтуються насамперед на прикладну цінність дисципліни для майбутньої професії.

До слова, Міністерство освіти і науки затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: скасовано обов'язкові мотиваційні листи, а українські університети визнаватимуть результати деяких європейських іспитів як альтернативу НМТ.

Читайте також:

Теги: Міноборони вступна кампанія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Сирський під час наради, 4 червня 2026 рік
Сирський позбавив вісім військових частин права самостійно готувати новобранців
Сьогодні, 15:02
Частина бізнесу може втратити право бронювати працівників через нові зарплатні вимоги
Бронювання по-новому: хто ризикує втратити захист від мобілізації
29 травня, 17:05
«Резерв+» розширив перелік онлайн-відстрочок
Науковці тепер можуть оформити відстрочку в «Резерв+»: покрокова інструкція
26 травня, 14:44
Джерела, які знайомі з позицією господаря Кремля, стверджують, що Путін не має наміру припиняти війну
Російська еліта розчарувалася у Путіні – The Guardian
24 травня, 19:52
Голова Центру протидії корупції завершив службу в Збройних Силах України
Шабунін заявив про завершення служби в ЗСУ
19 травня, 09:15
Ворожі війська активізували наступальні дії поблизу Оріхівського напрямку
Ворог стягує сили біля Оріхова та активно розвідує Запоріжжя з повітря – Сили оборони
15 травня, 16:17
У звіті Euro-Med йдеться про те, що ізраїльські сили систематично застосовують зґвалтування та сексуальні тортури, щоб принизити ув'язнених палестинських жінок
NYT: Палестинці стикаються з сексуальним насильством з боку ізраїльських тюремних охоронців та військових
13 травня, 05:31
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
11 травня, 04:29
Залевський: Ми повинні чекати рішення Пентагону
Польща веде переговори зі США про розширення американської військової присутності
5 травня, 05:50

Наука та освіта

Вступ-2026 до військових навчальних закладів: продовжено терміни подачі документів
Вступ-2026 до військових навчальних закладів: продовжено терміни подачі документів
Чи скасують обов'язковий НМТ з математики? Міністр освіти зробив заяву
Чи скасують обов'язковий НМТ з математики? Міністр освіти зробив заяву
На сайті Кабміну з'явилась петиція про вступ на платну форму навчання без НМТ
На сайті Кабміну з'явилась петиція про вступ на платну форму навчання без НМТ
Рада звільнить Лісового? Нардепка дала пояснення
Рада звільнить Лісового? Нардепка дала пояснення
Чи потрібна математика пересічному українцю? Соціологи назвали вражаючу цифру
Чи потрібна математика пересічному українцю? Соціологи назвали вражаючу цифру
Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ
Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Сьогодні, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua