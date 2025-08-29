Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київський метрополітен 29 серпня зупинить рух поїздів на одну хвилину: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київський метрополітен 29 серпня зупинить рух поїздів на одну хвилину: причина
Відповідно до технологічних процесів, на деяких станціях поїзди метро стоятимуть більше ніж хвилину
фото: Shutterstock

Київ вшанує захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України

Сьогодні, 29 серпня, в День пам'яті загиблих захисників, о 9:00 київський метрополітен зупинить рух поїздів на одну хвилину. Таким чином місто вшанує подвиг загиблих воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Це символічна зупинка в День пам’яті захисників та захисниць України, які віддали життя за нашу свободу. Просимо пасажирів поставитися з розумінням та зупинитися разом з нами на хвилину, аби вшанувати пам'ять героїв», – йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідно до технологічних процесів на деяких станціях поїзди будуть стояти 4-5 хвилин.

Нагадаємо, 29 серпня відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата встановлена указом Володимира Зеленського у 2019 році в пам'ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

З середини серпня в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ. 24-25 серпня українські батальйони потрапили в оточення. 28 серпня в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через «зелений коридор». Однак 29 серпня російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

Метою Дня пам’яті захисників є нагадування громадянам країни про подвиг загиблих воїнів. Символом дати виступає квітка соняшника, адже у дні Іловайської трагедії саме вона рясніла на полях.

До слова, Київський метрополітен і комунальне підприємство «Київпастранс» не надто ефективно використовують транспорт, переданий як гуманітарну допомогу українській столиці європейськими партнерами. Так, з 60 вагонів метро, що приїхали до Києва з Варшави, на лініях курсують лише 20. А зі 132 автобусів маршрутами їздять хіба 60 одиниць.

Читайте також:

Теги: Київ столиця громадський транспорт метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники дістають людей з-під завалів пошкоджених будинків
Під завалами будинку на Дарниці можуть перебувати щонайменше три тіла – Клименко
Вчора, 07:31
Після завершення тестування мереж комунальні служби перейшли до робіт з благоустрою
«Київтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування теплових мереж
26 серпня, 08:54
Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
23 серпня, 10:34
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій, колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (у миру – Петро Лебідь) та покійний митрополит Володимир. Зображення в Успенському соборі
Хто має бути на фресках? Києво-Печерська лавра проведе «люстрацію»
22 серпня, 10:20
Щоб отримувати сповіщення, в сервісі «Рух транспорту» потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в «Обрані маршрути»
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилися сповіщення про зміни руху громадського транспорту
14 серпня, 16:59
31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами, спричинивши значні руйнування
Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 
9 серпня, 04:49
Амброзія полинолиста – однорічна бур’яноподібна рослина, що може сягати двох метрів у висоту
Небезпечна амброзія у Києві: столична влада назвала площу заражених територій
8 серпня, 12:17
Росія вбила понад 30 людей у Києві
Рятувальні роботи в Києві, нові заяви Путіна про війну. Головне за 1 серпня
1 серпня, 21:15
Ракета впала приблизно за 50 м. від мечеті
Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото)
31 липня, 10:55

Новини

Київський метрополітен 29 серпня зупинить рух поїздів на одну хвилину: причина
Київський метрополітен 29 серпня зупинить рух поїздів на одну хвилину: причина
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
Влада зупинила концерт артиста YakTak, який проходив в день загибелі десятків киян
Влада зупинила концерт артиста YakTak, який проходив в день загибелі десятків киян
Келлог про російський удар по Києву: загрожує миру, якого прагне Трамп
Келлог про російський удар по Києву: загрожує миру, якого прагне Трамп
Росіяни вдарили по посольству Азербайджану у Києві
Росіяни вдарили по посольству Азербайджану у Києві
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
32K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
6615
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
5873
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua