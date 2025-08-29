Київський метрополітен 29 серпня зупинить рух поїздів на одну хвилину: причина

Відповідно до технологічних процесів, на деяких станціях поїзди метро стоятимуть більше ніж хвилину

Київ вшанує захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України

Сьогодні, 29 серпня, в День пам'яті загиблих захисників, о 9:00 київський метрополітен зупинить рух поїздів на одну хвилину. Таким чином місто вшанує подвиг загиблих воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Це символічна зупинка в День пам’яті захисників та захисниць України, які віддали життя за нашу свободу. Просимо пасажирів поставитися з розумінням та зупинитися разом з нами на хвилину, аби вшанувати пам'ять героїв», – йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідно до технологічних процесів на деяких станціях поїзди будуть стояти 4-5 хвилин.

Нагадаємо, 29 серпня відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата встановлена указом Володимира Зеленського у 2019 році в пам'ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

З середини серпня в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ. 24-25 серпня українські батальйони потрапили в оточення. 28 серпня в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через «зелений коридор». Однак 29 серпня російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

Метою Дня пам’яті захисників є нагадування громадянам країни про подвиг загиблих воїнів. Символом дати виступає квітка соняшника, адже у дні Іловайської трагедії саме вона рясніла на полях.

До слова, Київський метрополітен і комунальне підприємство «Київпастранс» не надто ефективно використовують транспорт, переданий як гуманітарну допомогу українській столиці європейськими партнерами. Так, з 60 вагонів метро, що приїхали до Києва з Варшави, на лініях курсують лише 20. А зі 132 автобусів маршрутами їздять хіба 60 одиниць.