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Кабмін підвищив студентські стипендії: хто отримуватиме до 20 тис. грн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кабмін підвищив студентські стипендії: хто отримуватиме до 20 тис. грн
Стипендії студентів зростуть до 20 тис. грн на місяць
фото: dostyp.com.ua

Уже з 1 вересня академічні та іменні виплати для студентів і коледжівців зростуть удвічі

З 1 вересня 2026 року в Україні почнуть діяти нові розміри академічних та іменних стипендій для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. На відповідні виплати у державному бюджеті передбачено 6,6 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що фінансування стипендій у 2026 році збільшили на 1,2 млрд грн порівняно з минулим роком.

З вересня 2026 року для студентів закладів вищої освіти діятимуть такі розміри стипендій:

  • стипендія Президента України – 20 000 грн (зараз 10 000 грн);
  • стипендія Верховної Ради України – 8 800 грн (зараз 4 400 грн);
  • стипендія Кабінету Міністрів України – 8 000 грн (зараз 4 000 грн);
  • мінімальна академічна стипендія – 4 000 грн (зараз 2 000 грн);
  • підвищена академічна стипендія – 5 820 грн (зараз 2 910 грн);
  • стипендія за галузевим принципом – 5 100 грн (зараз 2 550 грн);
  • підвищена стипендія за галузевим принципом – 7 420 грн (зараз 3 710 грн).

Для студентів коледжів виплати становитимуть:

  • стипендія Президента України – 15 200 грн (зараз 7 600 грн);
  • стипендія Верховної Ради України – 6 640 грн (зараз 3 320 грн);
  • мінімальна академічна стипендія – 3 020 грн (зараз 1 510 грн);
  • підвищена академічна стипендія – 4 394 грн (зараз 2 197 грн);
  • стипендія за галузевим принципом – 3 860 грн (зараз 1 930 грн);
  • підвищена стипендія за галузевим принципом – 5 618 грн (зараз 2 809 грн).

У Міністерстві фінансів наголосили, що всі нові розміри виплат почнуть діяти з початком нового навчального року – з 1 вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше уряд повідомив про розширення програми безкоштовного харчування у школах. З 1 вересня безкоштовними гарячими обідами планують забезпечити учнів 1-11 класів по всій Україні. Для модернізації шкільних харчоблоків Кабінет Міністрів уже виділив 1 млрд грн, які спрямують на оновлення 73 їдалень у різних регіонах держави.

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Теги: уряд стипендія Україна університет

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