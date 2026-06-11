Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

НМТ-2026. Стало відомо, у скільки державі обходиться тестування одного випускника

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
НМТ-2026. Стало відомо, у скільки державі обходиться тестування одного випускника
Сума у 1070 гривень за одного учасника є комплексною
фото: depositphotos

За чотири години учні мають відповісти на питання з чотирьох предметів: математики, української мови, історії України та ще одного предмета на вибір

Проведення Національного мультипредметного тесту в умовах сьогодення вимагає значних фінансових та організаційних ресурсів з боку держави. Який бюджет закладено на екзаменування кожного окремого учасника тестування «НМТ-2026», в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Як зазначила очільниця Центру, загальна вартість підготовки, організації та безпосереднього проведення іспиту є чітко прорахованою. «На одного учня цьогоріч – 1070 грн», – повідомила Тетяна Вакуленко.

Сума у 1070 грн за одного учасника є комплексною та включає абсолютно всі етапи створення та реалізації тестового процесу. Сюди закладено як інтелектуальну складову, так і оплату логістики та фізичної праці залучених фахівців.

«Входить усе все від розроблення тестових завдань, рецензування і до оплати праці інструкторів, які працюють безпосередньо на місцях, а також оплата праці залученим особам з тимчасових екзаменаційних центрів», – розповіла Тетяна Вакуленко.

Як відомо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту. Про те, чи дійсно тести ускладнили цього року, в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

За словами очільниці УЦОЯО, хвиля обурення та розмов про «надскладні завдання» не є унікальною для 2026 року – це стабільна тенденція, яка повторюється під час кожної екзаменаційної кампанії.

Нагадаємо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.

 

Читайте також:

Теги: НМТ вступна кампанія іспит Тетяна Вакуленко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Математика в НМТ: галас про симптом замість лікування хвороби
Математика в НМТ: галас про симптом замість лікування хвороби
4 червня, 10:39
Цьогоріч національний мультипредметний тест проходитиме за тогорічною моделлю
В Україні стартувала основна сесія НМТ-2026
20 травня, 13:05
20 травня стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту
НМТ-2026: за що вступників можуть вигнати з аудиторії
27 травня, 10:34
Вступна кампанія 2026: правила прийому, графік НМТ та головні зміни
Вступна кампанія 2026: повний гід, графік НМТ та інструкція, як не проґавити бюджетне місце
30 травня, 08:00
Останніми днями в Україні зафіксовано все більше хвилі обурення через НМТ
На сайті Кабміну з'явилась петиція про вступ на платну форму навчання без НМТ
4 червня, 12:20
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час виступу на конференції, 8 червня, 2026 рік
Чи варто прибирати математику з обов'язкових предметів НМТ? Свириденко зробила заяву
8 червня, 17:44
Під час тривоги тестування автоматично призупиняється, а система зберігає всі надані відповіді й зупиняє відлік часу
На Одещині НМТ розтягнувся на 12 годин через постійні тривоги
8 червня, 23:35
НМТ запровадили під час пандемії COVID-19 – він діє досі, вже в умовах воєнного стану
До 20% випускників щороку не долають поріг НМТ – Міносвіти
9 червня, 03:04
На Одещині НМТ розтягнувся на 13 годин через постійні тривоги
Український центр оцінювання якості освіти пояснив, чому на Одещині школярі писали НМТ майже 13 годин
9 червня, 17:45

Наука та освіта

НМТ-2026. Стало відомо, у скільки державі обходиться тестування одного випускника
НМТ-2026. Стало відомо, у скільки державі обходиться тестування одного випускника
Офіційні результати НМТ-2026: хто вже може дізнатися свої бали
Офіційні результати НМТ-2026: хто вже може дізнатися свої бали
Чи справді цьогоріч НМТ складніше за попереднє? Керівниця Центру оцінювання якості освіти пояснила причину обурення
Чи справді цьогоріч НМТ складніше за попереднє? Керівниця Центру оцінювання якості освіти пояснила причину обурення
«Перевірка на нервовий зрив». Хто створив НМТ-2026 і чи можна зробити його людянішим
«Перевірка на нервовий зрив». Хто створив НМТ-2026 і чи можна зробити його людянішим
Кабмін пропонує не пускати до школи дітей без щеплень
Кабмін пропонує не пускати до школи дітей без щеплень
В Одесі НМТ тривав 13 годин: Рада запросила очільницю Центру оцінювання якості освіти для пояснень
В Одесі НМТ тривав 13 годин: Рада запросила очільницю Центру оцінювання якості освіти для пояснень

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua