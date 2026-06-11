НМТ-2026. Стало відомо, у скільки державі обходиться тестування одного випускника

Сума у 1070 гривень за одного учасника є комплексною

За чотири години учні мають відповісти на питання з чотирьох предметів: математики, української мови, історії України та ще одного предмета на вибір

Проведення Національного мультипредметного тесту в умовах сьогодення вимагає значних фінансових та організаційних ресурсів з боку держави. Який бюджет закладено на екзаменування кожного окремого учасника тестування «НМТ-2026», в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Як зазначила очільниця Центру, загальна вартість підготовки, організації та безпосереднього проведення іспиту є чітко прорахованою. «На одного учня цьогоріч – 1070 грн», – повідомила Тетяна Вакуленко.

Сума у 1070 грн за одного учасника є комплексною та включає абсолютно всі етапи створення та реалізації тестового процесу. Сюди закладено як інтелектуальну складову, так і оплату логістики та фізичної праці залучених фахівців.

«Входить усе все від розроблення тестових завдань, рецензування і до оплати праці інструкторів, які працюють безпосередньо на місцях, а також оплата праці залученим особам з тимчасових екзаменаційних центрів», – розповіла Тетяна Вакуленко.

Як відомо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту. Про те, чи дійсно тести ускладнили цього року, в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

За словами очільниці УЦОЯО, хвиля обурення та розмов про «надскладні завдання» не є унікальною для 2026 року – це стабільна тенденція, яка повторюється під час кожної екзаменаційної кампанії.

Нагадаємо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.