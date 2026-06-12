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НМТ-2026: які предмети на вибір найчастіше обирають випускники

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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НМТ-2026: які предмети на вибір найчастіше обирають випускники
Усі учасники НМТ обов'язково складають українську мову, математику та історію України
фото з відкритих джерел/ілюстративне

За чотири години учні мають відповісти на питання з чотирьох предметів: математики, української мови, історії України та ще одного предмета на вибір

Вибір здачі предметів Національного мультипредметного тесту (НМТ-2026) традиційно складається з трьох основних і одного на вибір. Цьогорічним лідером серед додаткових предметів неочікувано стала географія, потіснивши англійську мову. Про те, як змінилися вподобання абітурієнтів на НМТ-2026, в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Обов’язковими предметами для НМТ-2026 залишилися українська мова, математика та історія України, а четвертий предмет учасники обирають самостійно.

Очільниця центру оцінювання розповіла про нового фаворита серед додаткових предметів цього року. За словами Тетяни Вакуленко, під час минулорічного тестування спостерігався беззаперечний лідер – більшість випускників подавали заяви на складання англійської мови. Проте під час реєстрації на НМТ-2026 ситуація помітно трансформувалася: тепер першість між собою фактично розділили дві дисципліни – географія та англійська мова.

«Мені це складно пояснити. Зазначу, що збільшилася частка випускників минулих років, які проходять оцінювання, і значна кількість саме з них обирають географію», – наголосила Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, що цьогорічний іспит проходить за схемою «3+1». Усі учасники обов'язково складають українську мову, математику та історію України (період від XVI століття до сучасності).

Четвертий предмет обирається зі списку, куди, окрім згаданих географії та англійської, входять біологія, фізика, хімія, а також інші іноземні мови (німецька, французька, іспанська). На виконання всього блоку завдань вступникам виділяється 240 хвилин, які вони можуть самостійно розподіляти між предметами всередині двох двогодинних етапів тестування.

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.

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Теги: НМТ освіта

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