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НМТ-2026. Центр оцінювання якості освіти розповіли, хто і як створює тести

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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НМТ-2026. Центр оцінювання якості освіти розповіли, хто і як створює тести
Основою для сучасного НМТ залишаються затверджені ще у 2018–2019 роках програми Зовнішнього незалежного оцінювання
фото з відкритих джерел

За чотири години учні мають відповісти на питання з чотирьох предметів: математики, української мови, історії України та ще одного предмета на вибір

Розробка, перевірка та формування тестових завдань для Національного мультипредметногго тесту залишається трудомістким процесом, за яким криється робота сотень освітян. Хто саме пише запитання для НМТ та як працює система захисту від помилок, в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Формат іспиту залишається стабільним: упродовж чотирьох годин в один день учні мають відповісти на питання з чотирьох предметів – трьох обов'язкових (математика, українська мова, історія України) та одного на вибір.

За словами Тетяни Вакуленко, основою для сучасного НМТ залишаються затверджені ще у 2018–2019 роках програми Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Саме відповідно до них наразі розробляються всі актуальні добірки тестів.

«У 2018-2019 роках були затверджені програми Зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до яких ми тепер розробляємо добірки тестів. Український центр оцінювання якості освіти затверджує характеристики тестових робіт і визначає те, яка буде частка завдань і з яких тем, якої складності будуть у цих добірках тести з кожного предмета. Потім ми замовляємо розроблення цих тестових завдань авторам», – розповіла Тетяна Вакуленко.

Авторами тестів НМТ стають досвідчені фахівці, вчителі-предметники, які щодня викладають у закладах середньої освіти, професори та викладачі вишів, а також профільні науковці з відповідних дисциплін. Вони розробляють необхідну кількість завдань під визначені теми.

«Авторами є фахівці, вчителі-предметники, які або викладають у школах, або у закладах вищої освіти, науковці з цих предметів. Вони фактично розробляють необхідну нам кількість тестових завдань з певних тем. Потім ці завдання проходять рецензування: два незалежні рецензенти опрацьовують кожне із завдань і визначають, наскільки це завдання відповідає очікуванням і може використовуватися в тесті. Якщо завдання має дві позитивні характеристики, то воно потім апробується», – зазначила Тетяна Вакуленко.

Тільки після того, як завдання успішно та якісно пройшло етап реальної апробації, методисти безпосередньо в УЦОЯО отримують право включити його до фінальних екзаменаційних баз. Щорічно для забезпечення безпечного та непередбачуваного процесу тестування Центру потрібно формувати до 20 різних добірок завдань з кожного предмета.

«Ми не використовуємо цілісні добірки минулорічних варіантів, але використовуємо до 20% тестових завдань з тестів, що уже минули, в кожній із добірок», – резюмувала очільниця УЦОЯО.

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту. 

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Теги: НМТ вступна кампанія іспит Тетяна Вакуленко

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