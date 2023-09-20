Рівень знань школярів стрімко падає: експерти назвали один із «найслабших» предметів

Не дивлячись на можливість користуватись додатковими матеріалами, результати погіршились

Аналіз виконання завдань Національного мультипредметного тесту показав проблеми учнів з розв’язанням типових задач з математики. Відповідні результати опубліковані в офіційному звіті Українського центру оцінювання якості освіти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

УЦОЯО зазначив, що показники завдань погіршилися, у порівнянні з відповідними показниками завдань ЗНО за попередні роки.

«Завдання на визначення нуля функції за наведеним рисунком у 2020 році виконали понад дві третини учасників, а цьогоріч – менше половини. Завдання з короткою відповіддю на перевірку фінансової грамотності учасників, що передбачало знаходження відсотків від числа, у 2020 р. виконали 60% тестованих, а цьогоріч аналогічне завдання з вибором правильної відповіді з п’яти запропонованих – лише 53,6%. Завдання з розгорнутою відповіддю на побудову осьового перерізу циліндра та визначення кута між діагоналлю цього перерізу й площиною основи у 2021р. виконали більш як 40% учасників, а у 2023 р. лише 38% правильно визначили утворення циліндра як результат обертання квадрата навколо його сторони», – зазначили експерти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

УЦОЯО додав, що найбільші складнощі у школярів викликало завдання із комбінаторики, у якому потрібно було визначити кількість варіантів формування комплекту книг для переможця олімпіади, використавши комбінаторне правило множення та двічі формулу для обчислення кількості комбінацій. Правильну відповідь надали лише 12,7% тестованих.

Крім того, цього року учасники тестування мали змогу користуватися довідковими матеріалами для виконання значної частини завдань, проте все одно результати виявилися гіршими за попередні показники.

Нагадаємо, у школах пропонують проводити психологічні хвилинки. Вони повинні зняти стрес та налаштувати учнів на урок. Зазначається, що війна критично впливає на стан психологічного здоров'я учасників освітнього процесу та безпосередню організацію навчання.