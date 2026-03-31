Загибель лисиці у квартирі на Оболоні: власниці тварини оголошено підозру

У Києві поліцейські повідомили про підозру 55-річній жінці, чия жорстокість призвела до загибелі дикої тварини. Мешканка Оболонського району тривалий час утримувала у звичайній квартирі чорно-буру лисицю та вовка без належного догляду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася наприкінці грудня минулого року. Тоді під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео про те, що мешканка Оболонського району утримує диких тварин у своїй оселі. У ході слідчих дій з квартири 55-річної киянки правоохоронці вилучили труп чорно-бурої лисиці.

Згідно з висновками експертизи, тварину утримували у непридатних умовах: без ветеринарного контролю, вакцинації та з порушенням санітарних норм. Лисиця отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, які згодом призвели до її смерті.

Крім загиблої лисиці, з оселі зоозахисники вилучили вовка, який перебуває у центрі порятунку тварин.

Слідчі Оболонського управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

