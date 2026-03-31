Загибель лисиці у квартирі на Оболоні: власниці тварини оголошено підозру

glavcom.ua
Підозрюваній загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на той самий строк
фото: поліція Києва

У Києві поліцейські повідомили про підозру 55-річній жінці, чия жорстокість призвела до загибелі дикої тварини. Мешканка Оболонського району тривалий час утримувала у звичайній квартирі чорно-буру лисицю та вовка без належного догляду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася наприкінці грудня минулого року. Тоді під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео про те, що мешканка Оболонського району утримує диких тварин у своїй оселі. У ході слідчих дій з квартири 55-річної киянки правоохоронці вилучили труп чорно-бурої лисиці.

Під час слідчих дій у квартирі киянки поліцейські виявили труп чорно-бурої лисиці
Згідно з висновками експертизи, тварину утримували у непридатних умовах: без ветеринарного контролю, вакцинації та з порушенням санітарних норм. Лисиця отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, які згодом призвели до її смерті.

Згідно з висновками експертизи, тварину тривалий час утримували без належного догляду, ветеринарного контролю, вакцинації та без дотримання санітарних норм
Крім загиблої лисиці, з оселі зоозахисники вилучили вовка, який перебуває у центрі порятунку тварин.

Слідчі Оболонського управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Оболоні, яка била свого собаку під час прогулянки. Інформація про інцидент на Оболонській набережній надійшла до правоохоронців від очевидців. Заявниця також надала поліції відеозапис, на якому зафіксовано, як невідома жінка кілька разів ударила тварину. Дільничні офіцери поліції встановили особу правопорушниці – нею виявилася 40-річна місцева мешканка. Свої дії жінка пояснила «виховним процесом».  

Читайте також:

Читайте також

Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
1 березня, 20:10
За останні пів року винаймати квартиру в Києві стало помітно дешевше
Оренда квартир у Києві суттєво змінилася: що відбувається із цінами на житло
2 березня, 08:34
Поліціянти зараз розшукують стрільця. На місці події працюють профільні служби
Неподалік центру у Львові трапилася стрілянина, є постраждалий
8 березня, 17:53
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
13 березня, 14:02
Попередній перегляд тарифів (з 10–12 до 15 грн) відбувся ще у травні 2022 року
Проїзд у маршрутках Києва дорожчає: названо перший маршрут та дату
11 березня, 16:02
Блаженнійший Митрополит Епіфаній проводить заупокійну Божественну літургію
Прощання з Патріархом Філаретом: репортаж
22 березня, 09:59
Понівечене окупантами селище Макарів на Київщині
День, коли наступ на Київ «захлинувся»: Генштаб ЗСУ нагадав про перелом у битві за столицю
20 березня, 16:34
За словами очевидців, мор є масовим: загинула як дрібна риба, так і великі особини білого товстолобик
На найбільшому озері в Пущі-Водиці стався масовий мор риби (фото)
23 березня, 15:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 березня, 11:51

Загибель лисиці у квартирі на Оболоні: власниці тварини оголошено підозру
Загибель лисиці у квартирі на Оболоні: власниці тварини оголошено підозру
Проїзд із Вишгорода до Києва подорожчав: названо нові тарифи (фото)
Проїзд із Вишгорода до Києва подорожчав: названо нові тарифи (фото)
Рись зі столичного зоопарку став зіркою мережі через зайві кілограми (фото)
Рись зі столичного зоопарку став зіркою мережі через зайві кілограми (фото)
На Білоцерківщині дівчина впала у восьмиметрову шахту водонасосної станції
На Білоцерківщині дівчина впала у восьмиметрову шахту водонасосної станції
Зникнення академіка Колбуна в Бучі: зловмисники організували полювання за спадком вченого
Зникнення академіка Колбуна в Бучі: зловмисники організували полювання за спадком вченого
Поліція покарала жінку, яка «виховувала» повідцем собаку на Оболоні
Поліція покарала жінку, яка «виховувала» повідцем собаку на Оболоні

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

