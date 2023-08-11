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Шмигаль розповів, яким буде новий навчальний рік

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Шмигаль розповів, яким буде новий навчальний рік
Денис Шмигаль
фото з відкритих джерел

Кожна область саме обиратиме форму навчання

З 1 вересня і Україні буде три формати навчання: онлайн, офлайн та змішана форма. За яким саме форматом навчатись, кожна область буде визначати сама, це буде залежати від безпекової ситуації. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях», – написав Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Втім прем'єр-міністр вважає, що цього недостатньо.

«Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття Уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд грн. У 2023 році плануємо облаштувати майже 1,5 тис. укриттів, загалом їх треба збудувати 5,4 тис. Всі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, в українських школах хочуть запровадити нову освітню модель так званої «білінгвальної освіти», але зроблять це не раніше 2027 року. Спочатку двома мовами, а саме українською та англійською, вестимуть один профільний предмет, згодом в ідеалі всі. Однак хто має викладати фізику, хімію чи біологію іноземною, поки незрозуміло.  Впровадити у курс старшої школи двомовного викладання, зокрема, англійською та українською мовою запропонувало Міністерство освіти та науки. Ідея передбачена масштабною програмою реформи середньої освіти, яка реалізується вже кілька років, розповів директор ректорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Олег Єресько.

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Теги: діти освіта

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