Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Володимир Бугров: «Є парадокс, КНУ співпрацює з НАЗК»

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення в декларації ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова. Очільник вишу намагався зв’язатися з відомством, щоб заперечити наведені проти себе докази. Що з цього вийшло – він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Як нагадав Бугров, Національне агентство з питань запобігання корупції організувало повну перевірку його декларації за 2023 рік й інкримінувало йому два типи порушень, що стало підставою для судового процесу. Перший заявлений НАЗК тип порушень – недекларування Бугровим і його дружиною компенсацій за відрядження – до Університету Тулузи (Франція), Університету Мессіни (Італія) та секретаріату НАТО (Бельгія). Утім, ректор наголосив: кошти, отримані як компенсація за міжнародні і внутрішні відрядження, не декларуються, згідно з законом.

Водночас ректор запевнив, що вся ця історія обвинувачень наразі не заважає йому балотуватися: «Суддя скасувала обвинувачення щодо недекларування грошових сум, але залишила в силі обвинувачення, пов’язане з авто сина. Оскарження рішення мені не заважає, воно буде розглянуте. Я сподіваюсь на те, що судова система України є доброчесною й об'єктивною, і це питання буде вирішено».

На запитання, чому НАЗК зацікавили такі дріб’язкові речі в декларації ректора, співрозмовник відповів: у 2021 році відмовив одному зі своїх заступників, Миколі Погорецькому, у виконанні його побажання передати землю КНУ під забудову, через що ректорові «пообіцяли проблеми». Утім, хто міг дати відповідну вказівку Погорецькому – Бугров не знає.

Ректор зазначив, що не зміг обговорити історію зі своєю декларацією з головою НАЗК Віктором Павлущиком. «Тут є парадокс: ми співпрацюємо з НАЗК. Місяць тому в нашому Інституті публічного управління та державної служби ми вручали дипломи випускникам магістерських програм у кооперації з НАЗК. Але пана Павлущика не було, я хотів би йому поставити це питання. Я написав у відділ внутрішнього контролю НАЗК, та, на жаль, вони відповіли формально: сказали, що поки йдуть судові процеси, розглядати нічого не будуть. Я б хотів, щоб вони підняли цю справу і дали мені відповідь: вони визнають Закон України про запобігання корупції? Чи визнають вони, що фотографії за 21 день 2025 року – це неприйнятні докази? Жодного доказу прямого немає. Тут аналогія така: когось зарізали ножем, але ви ж купували ніж в магазині», – обурився Бугров.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням.

Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує це рішення.

Як відомо, 27 травня 2026  року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову.

До слова, з 2022 року за Бугровим тягнеться «секс‑скандал», і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор.

