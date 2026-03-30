Близько 9 ранку у Києві можуть бути чутні звуки вибуху. Поліція пояснила причину

Ірина Міллер
Правоохоронці обмежили доступ до території, де було виявлено нездетоновану бойову частину дрона
фото: Національна поліція України/Facebook

Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить

У Дніпровському районі Києва поблизу Подільсько-Воскресенського моста поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Уламок дрона, знайдений поблизу Подільсько-Воскресенського моста
фото: Національна поліція України/Facebook
Уламки знайдено у лісопарковій зоні
Повідомляється, що боєприпас було знайдено у лісопарковій зоні, наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території.

«Сьогодні близько 09:00 вибухотехніки столичної поліції здійснюватимуть контрольований підрив снаряду на місці. Звук вибуху, який можуть почути кияни, загрози не становить», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом ночі у Києві двічі оголошувалася повітряна тривога, було зафіксовано зліт МіГ-31К.

