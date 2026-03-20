Збитки на понад 100 млн грн. Правоохоронці викрили масштабні схеми в медичній сфері

Згідно з матеріалами справи, замість наданих громадянам медичних послуг фігуранти формували фіктивні записи в електронній системі

За даними слідства, зловживання мали не поодинокий, а системний характер

Прокуратура та Нацполіція викрили незаконне заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів на медичне обслуговування за програмою медичних гарантій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, встановлена сума збитків становить 108,3 млн грн. Зазначається, що зловживання мали не поодинокий, а системний характер та пов’язані з ключовим принципом функціонування програми – «гроші ходять за пацієнтом».

Як повідомляє Офіс генпрокурора, фактично замість наданих громадянам медичних послуг окремі заклади охорони здоров’я формували фіктивні записи в електронній системі, штучно збільшуючи обсяги такої допомоги та завищували вартість закупівель медичного обладнання для отримання бюджетного фінансування.

20 березня було проведено масштабну операцію у 18 областях України. У межах розслідування у 26 кримінальних провадженнях проведено 70 обшуків на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, м. Києва, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільській, Харківській, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

20 березня було проведено масштабну операцію у 18 областях України фото: Офіс генпрокурора

Наразі у 12 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 18 особам, серед яких:

директору дочірнього підприємства клінічного санаторію

фізичній особі-підприємцю

фізичній особі-підприємцю десятьом директорам комунальних некомерційних підприємств (у тому числі одному депутату селищної ради)

двом бухгалтерам

чотирьом медичним працівникам.

Підозри повідомлено у Донецькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Слідство продовжується.

До слова, в Україні нині діє 43 939 ліцензій на медичну практику. Переважна більшість ліцензій належить медикам, які працюють самостійно – 67% або 29 614 фахівців.