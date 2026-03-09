Головна Київ Новини
Чоловік заблокував рух поїздів на станції «Тараса Шевченка»: деталі ранкового інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Чоловік заблокував рух поїздів на станції «Тараса Шевченка»: деталі ранкового інциденту
Молодий чоловік зайшов углиб тунелю метро
фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

Через загрозу життю людини рух поїздів на синій гілці метро було оперативно призупинено

Зранку 9 березня 2026 року на синій гілці столичного метро стався надзвичайний інцидент – на станції «Тараса Шевченка» людина опинилася на коліях. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформує «Главком»

За словами очевидців, невідомий навмисно зайшов углиб тунелю, де стояв і очікував на прибуття потяга. Через загрозу життю людини рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії було оперативно призупинено.

На місце події викликали правоохоронців та профільні служби метрополітену. Поліцейські вивели чоловіка з небезпечної зони. Наразі рух поїздів синьою гілкою повністю відновлено, метро працює у звичному режимі. Причини такого вчинку киянина наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, кілька днів тому на станції «Хрещатик» стався конфлікт між пасажирами. На відео, що шириться мережею, видно, як біля ескалаторів зчепилися компанії молодих людей. У поліції Київського метрополітену підтвердили, що між пасажирами виник конфлікт, який переріс в бійку. Поліція нагадує, що хуліганство є грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Теги: Київ метро чоловік

