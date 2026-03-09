Чоловік заблокував рух поїздів на станції «Тараса Шевченка»: деталі ранкового інциденту

Через загрозу життю людини рух поїздів на синій гілці метро було оперативно призупинено

Зранку 9 березня 2026 року на синій гілці столичного метро стався надзвичайний інцидент – на станції «Тараса Шевченка» людина опинилася на коліях. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформує «Главком»

За словами очевидців, невідомий навмисно зайшов углиб тунелю, де стояв і очікував на прибуття потяга. Через загрозу життю людини рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії було оперативно призупинено.

На місце події викликали правоохоронців та профільні служби метрополітену. Поліцейські вивели чоловіка з небезпечної зони. Наразі рух поїздів синьою гілкою повністю відновлено, метро працює у звичному режимі. Причини такого вчинку киянина наразі з’ясовуються.

