В Україні скасовано заочну й вечірню форми навчання у вишах: Рада ухвалила закон

Із 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти

Конкурсний відбір у виші буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році. Окрім цього, у 2024 році не буде проводитися набір вступників на вечірню та заочну форми навчання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За ухвалення в цілому закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року (законопроєкт №10092) проголосували 285 народних депутатів.

Як ідеться у тексті законопроєкту, у 2022, 2023, 2024 роках прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

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Конкурсний відбір у виші буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

Встановлюється, що вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Також з 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Окрім цього, законом здобувачів освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, звільнено від державної підсумкової атестації.

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Водночас, згідно з законом, для учнів, які у 2024 році завершують початкову школу, буде проведено державну підсумкову атестацію в режимі пілотування.

Раінше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій.