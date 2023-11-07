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В Україні відкрили центр протимінної діяльності. Навчатимуть 3 тис. саперів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні відкрили центр протимінної діяльності. Навчатимуть 3 тис. саперів
Внаслідок бойових дій Україна стала найбільш замінованою країною у світі
фото: «Метінвест»

Центр протимінної діяльності відкрили за підтримки «Метінвесту»

Днями на Чернігівщині відкрився Центр протимінної діяльності Державної спеціальної служби транспорту. Одне із головних завдань Центру – фахова підготовка саперів: тут навчать понад 3000 спеціалістів, які займатимуться гуманітарним розмінуванням. Партнером з будівництва центру виступила Група «Метінвест» через державну фандрейзингову платформу United 24: завдяки її фінансовій підтримці зведено капітальну адміністративну будівлю Центру. Загальна сума інвестицій компанії в будівництво становить 9,5 млн грн.

Внаслідок бойових дій Україна стала найбільш замінованою країною у світі, тому питання сертифікації, навчання та підготовки саперів і спеціалістів з розмінування потребує негайного розв’язання. Площа забрудненої мінами деокупованої території нині становить близько 45 000 кв. км, а за повної деокупації території України вона збільшиться ще приблизно на 190 000 кв. км.

«Розмінування території України після війни – один із найбільших викликів, який постане перед нашим суспільством. Тисячі домівок, садиб, полів, підприємств, як наша «Азовсталь», нагадуватимуть про бойові дії ще багато років після їхнього закінчення. Ми не повинні залишати це «надбання» нашим дітям чи онукам, тому інвестиції у відкриття Центру протимінної діяльності на Чернігівщині – це ще один крок Групи «Метінвест» і її акціонера у великому проєкті зі сприяння розмінуванню України», – відзначив Юрій Риженков, генеральний директор Групи «Метінвест».

Центр протимінної діяльності здійснюватиме планування, практичну організацію та координацію заходів протимінної діяльності, інформуватиме населення про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, а також проводитиме навчання та сертифікацію операторів протимінної діяльності.

«Завдяки партнерам Державної служби транспорту – United 24 та Групі «Метінвест», – було створено Центр для планування, практичної організації та координації заходів протимінної діяльності. Сьогодні центр проводить сертифікацію операторів протимінної діяльності, займається інспектуванням якості розмінованих ділянок», – сказав начальник Центру протимінної діяльності полковник Євгеній Бірюков.

Як відомо, «Метінвест» за півтора року військової агресії в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова вже спрямував на підтримку сил оборони 2 млрд грн. Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150000 бронежилетів, понад 280 мобільних укриттів-«криївок», 250 високоточних макетів військової техніки, понад 30 «ловців ланцетів», протимінні трали для танків, а також тисячі одиниць дронів і тепловізорів, автівки, засоби зв’язку та інше військове устаткування, що закупається та безплатно передається підрозділам сил оборони України.

Теги: інвестиції будівництво розмінування навчання

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