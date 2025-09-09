Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Скільки чоловіків віком від 25 років вступили до вишів цьогоріч: дані МОН

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скільки чоловіків віком від 25 років вступили до вишів цьогоріч: дані МОН
На 10 тис. чоловіків віком від 25 років менше вступило у виші, ніж минулоріч
фото: Уніан (ілюстративне)

Шаров: Не слід говорити, що не повинно бути чоловіків 25+ в університетах. Були, є і будуть

У 2025 році до вишів вступили понад 15 тис. чоловіків віком від 25 років, що майже на 10 тис. менше, ніж торік. Про це повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров, передає «Главком» з посиланням на «УП».

«Не слід говорити, що не повинно бути чоловіків 25+ в університетах. Були, є і будуть», – сказав чиновник.

Натомість Шаров порівняв аналогічні показники за попередні роки:

  • у 2021 році – 7 631 особа;
  • у 2022 році – 24 726 осіб;
  • у 2023 році – 53 513 осіб;
  • у 2024 році – 24 375 осіб;
  • у 2025 році – 15 156 осіб.

Як повідомлялося, 31 211 вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Рекомендації надійшли в електронні кабінети та відображаються на сайті. Якщо вступник отримав рекомендацію, то статус однієї із заяв змінився на «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням».

До слова, цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти.

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр зазначив, що опрацьовується можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників
Лісовий повідомив, чи підвищаться зарплати освітян
5 вересня, 13:08
Лісовий заявив, що не підтримує ідею відкладення НМТ на прифронтових територіях
Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ
5 вересня, 12:51
Конфлікт між Білим домом і Гарвардом розгорівся після звинувачень у тому, що університет не вживає достатніх заходів проти проявів антисемітизму
Перемога Гарварду над Трампом: університет повернув мільярди
4 вересня, 06:59
Університет пропонував абітурієнтці допомогу з пошуком житла біля кампусу
Український католицький університет відповів на звинувачення Наталки Ворожбит
2 вересня, 17:43
Студенти «Метінвест Політехніка» здобувають інженерний досвід на підприємствах Європи
Стажування у Болгарії і Великобританії. Як «Метінвест Політехніка» тамує кадровий голод найбільшої компанії в Україні
2 вересня, 14:31
Один із найпопулярніших вишів України відновлює очне навчання вперше за три роки
Один із найпопулярніших вишів України відновлює очне навчання вперше за три роки
27 серпня, 20:58
Для зарахування потрібно до 30 серпня укласти договір про навчання з вишем
Міністерство освіти повідомило, скільки вступників на магістратуру пройшли на бюджет
27 серпня, 09:53
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
21 серпня, 21:33
Проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти
Коли розпочнеться та завершиться навчальний рік? Міністерство освіти назвало дати
20 серпня, 18:13

Наука та освіта

Скільки чоловіків віком від 25 років вступили до вишів цьогоріч: дані МОН
Скільки чоловіків віком від 25 років вступили до вишів цьогоріч: дані МОН
Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ
Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ
«Метінвест Політехніка» оголосила про додатковий набір студентів-інженерів
«Метінвест Політехніка» оголосила про додатковий набір студентів-інженерів
Український католицький університет відповів на звинувачення Наталки Ворожбит
Український католицький університет відповів на звинувачення Наталки Ворожбит
Донька лавреатки Шевченківського премії розірвала контракт з Українським католицьким університетом: деталі скандалу
Донька лавреатки Шевченківського премії розірвала контракт з Українським католицьким університетом: деталі скандалу
Коли канікули та останній дзвоник? Влада Києва оприлюднила структуру навчального року
Коли канікули та останній дзвоник? Влада Києва оприлюднила структуру навчального року

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua