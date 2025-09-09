Скільки чоловіків віком від 25 років вступили до вишів цьогоріч: дані МОН

На 10 тис. чоловіків віком від 25 років менше вступило у виші, ніж минулоріч

Шаров: Не слід говорити, що не повинно бути чоловіків 25+ в університетах. Були, є і будуть

У 2025 році до вишів вступили понад 15 тис. чоловіків віком від 25 років, що майже на 10 тис. менше, ніж торік. Про це повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров, передає «Главком» з посиланням на «УП».

«Не слід говорити, що не повинно бути чоловіків 25+ в університетах. Були, є і будуть», – сказав чиновник.

Натомість Шаров порівняв аналогічні показники за попередні роки:

у 2021 році – 7 631 особа;

у 2022 році – 24 726 осіб;

у 2023 році – 53 513 осіб;

у 2024 році – 24 375 осіб;

у 2025 році – 15 156 осіб.

Як повідомлялося, 31 211 вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Рекомендації надійшли в електронні кабінети та відображаються на сайті. Якщо вступник отримав рекомендацію, то статус однієї із заяв змінився на «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням».

До слова, цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти.